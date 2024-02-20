Ethereum тестирует отметку $3 тысячи и торгуется на максимумах за два года

Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum торгуется на максимумах с апреля 2022 года и тестирует психологическую отметку в $3 тыс. Об этом свидетельствуют данные агрегатора CoinMarketCap.

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На момент написания новости цена Ethereum составляет $2 919, а в начале суток был установлен локальный максимум — $2983. На таком уровне последний раз монета торговалась в апреле 2022 года. Исторический максимум ETH достиг 16.11.2021 — $4,891.

Динамика цены Ethereum за все время / Источник: CoinMarketCap

Напомним, что недавно первая криптовалюта биткоин также обновила максимум за последние 2 года и закрепилась за отметкой $50 тыс.

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