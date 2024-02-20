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20 февраля 2024, 11:03 Читати українською

Приток в криптофонды, Binance удалит 6 торговых пар с кредитным плечом: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Binance удалит шесть торговых пар с кредитным плечом

Криптовалютная биржа Binance объявила, что 28 февраля с 08:00 по киевскому времени прекратит поддержку шести пар криптоактивов с кредитным плечом.

Изменения коснутся:

  • BNBUP/USDT;
  • BNBDOWN/USDT;
  • ETHUP/USDT;
  • ETHDOWN/USDT;
  • BTCUP/USDT;
  • BTCDOWN/USDT.

Все связанные с вышеперечисленными парами торговые ордера будут удалены автоматически без возможности дальнейшего размещения.

Пользователям рекомендуется обменять указанные токены с кредитным плечом на другие до времени прекращения торговли. В противном случае, биржа автоматически конвертирует их в USDT на основе соответствующей стоимости чистых активов (NAV) на момент удаления.

В Южной Корее рассмотрят возможность запуска спотовых биткоин-ETF — СМИ

Правящая партия Южной Кореи планирует включить вопрос одобрения спотовых биткоин-ETF в предвыборную кампанию. Об этом заявили местные СМИ со ссылкой на источники.

Напомним, в начале января 2024 г. Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи заявила, что актуальное законодательство не позволяет запустить эту категорию биржевых фондов.

Вскоре после этого в администрации президента Юна Сок Эля отметили, что не спешат отказываться от этой возможности. Более того, глава Службы финансового надзора Южной Кореи намерен проконсультироваться с руководителем Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслером по этому вопросу.

Местные СМИ заявили, что правящая партия планирует включить вопрос спотовых биткоин-ETF в свою предвыборную кампанию. По мнению экспертов, это позволит получить голоса молодой аудитории.

С этой же целью партия лоббирует отсрочку законопроекта о налогообложении криптоактивов. Напомним, его планируется перенести на 2027 год.

Кроме спотовых биткоин-ETF, законодатели также намерены рассмотреть вопросы институциональных инвестиций в криптоактивы и первичное биржевое предложение (IEO).

Выборы в правительство Южной Кореи пройдут в апреле 2024 года. После этого, вероятно, законодатели рассмотрят вторую часть отраслевого законопроекта. Первая была принята в июне 2023 года.

Криптобиржу FixFloat сломали на $26 миллионов

Команда криптовалютной биржи FixFloat подтвердила взлом, в результате которого потери составили не менее $26 млн в биткоине и Ethereum.

«Подтверждаем, что взлом и воровство средств действительно были. Мы пока не готовы делать публичные комментарии на этот счет, поскольку работаем над устранением всех возможных уязвимостей, повышением безопасности, проведением расследования», — говорится в сообщении.

С 17 февраля некоторые пользователи платформы начали сообщать о прекращении транзакций и исчезновении активов. В FixFloat сначала сослались на технические проблемы.

Согласно ончейн-данным, злоумышленники вывели 409 BTC (свыше $21 млн) и 1728 ETH (свыше $5 млн).

FixFloat — некастодиальная биржа, которая обеспечивает автоматизированный обмен криптовалют без регистрации и процедур KYC («Знай своего клиента»). По данным SEMrush, наибольшая доля трафика на площадку поступает из США (22%), Великобритании (9%) и Франции (8%).

Аналитики зафиксировали приток $2,45 млрд в криптофонде

Приток средств в криптовалютные инвестпродукты с 10 по 16 февраля составил рекордные $2,45 млрд. От этой суммы 99% пришлось на биткоин. Об этом говорится в отчете CoinShares.

«Это свидетельствует о значительном ускорении чистого притока средств, широко распределенного между разными провайдерами, что указывает на растущий интерес к спотовым ETF», — объяснили аналитики.

По их словам, с начала года приток составил «впечатляющие» $5,2 млрд. Объем активов под управлением вернулся к уровням декабря 2021 года — $67 млрд.

В структуры, позволяющие открывать шорт по первой криптовалюте, клиенты вложили $5,8 млн (неделей ранее отток составил $0,4 млн).

Ethereum-фонды получили $21 млн, Avalanche, Chainlink и Polygon — $1 млн и по $0,9 млн соответственно.

Продукты на базе корзины альткоинов потеряли $0,9 млн. Негативную динамику также показали инструменты на основе Solana (-$1,6 млн) и Cardano (-$5,9 млн). В первом случае, как считают в CoinShares, причиной стал февральский сбой.

Источник: Минфин
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