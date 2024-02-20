Венгрия сняла вето с новых санкций ЕС против россии

Венгрия не будет мешать введению 13-го пакета санкций ЕС против россии, так как в пакете больше нет положений, противоречащих интересам Венгрии. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

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Позиция Венгрии

«На этапе подготовки 13-го пакета санкций из него удалось исключить все элементы, которые противоречили бы экономическим интересам Венгрии. Поэтому мы считаем, что с этой точки зрения использовать вето не имело бы смысла. В то же время я думаю, что Европейский союз принимает неправильное решение», — заявил он.

Сийярто добавил, что Венгрия не будет блокировать выделение 5 млрд евро для Европейского фонда мира, средства из которого идут на поддержку Киева, если доля Будапешта будет использована для других целей.

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13-й пакет санкций против рф

Европейский союз планирует принять 13-й пакет санкций ко второй годовщине вторжения россии в Украину. Санкции запланированы против почти 200 организаций и физлиц, в том числе представителей третьих стран, которые помогали россии обходить предыдущие ограничения.

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Будапешт возражал против намерения включить в санкционный список несколько китайских компаний.