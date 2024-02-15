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15 февраля 2024, 14:52 Читати українською

Венгрия заблокировала 13-й пакет санкций ЕС против россии — FT

Венгерская сторона на встрече постоянных представителей ЕС заблокировала процесс согласования 13-го пакета санкций против россии. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Венгерская сторона на встрече постоянных представителей ЕС заблокировала процесс согласования 13-го пакета санкций против россии.
Фото:depositphotos

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Позиция Венгрии

Венгрия была единственной страной, выступившей против таких мер. Причиной собеседники издания называют включение в новый пакет китайских компаний, способствующих россии в войне в Украине.

Собеседник FT охарактеризовал такие действия как «очень плодотворный обмен мнениями».

Как отмечает издание, постоянный представитель Венгрии при ЕС «попросил еще немного времени, чтобы проанализировать содержание предложений».

Читайте: ЕС анонсировал 13-й пакет антироссийских санкций до 24 февраля

Дискуссии будут продолжаться, а министры стран-членов ЕС, вероятно, поднимут этот вопрос на заседании на следующей неделе, отмечает FT.

Что включает 13-й пакет

ЕС планирует одобрить пакет санкций, который станет 13-м с момента вторжения россии в Украину, до 24 февраля.

Предложенные санкции, для принятия которых необходима поддержка всех государств-членов, предусматривают внесение в список около 110 физических и юридических лиц, участвующих в производстве и поставке оружия, а также компонентов и оборудования, необходимых для его создания.

Напомним

18 декабря Европейский совет принял 12-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер из-за агрессивной войны россии против Украины.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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