Украина и Япония подписали Конвенцию об устранении двойного налогообложения. Что известно

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Что это значит

«Подписание этого соглашения открывает новые возможности для наших стран, способствует созданию благоприятных условий для инвестиций и укреплению экономических отношений между Украиной и Японией», — отметил министр финансов Сергей Марченко.

Конвенцией устанавливаются правила распределения между Украиной и Японией прав налогообложения определенных видов доходов, получаемых резидентами одного Договаривающегося Государства из источников в другом Договаривающемся Государстве.

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В частности, ограничивается право страны, являющейся источником дохода, на налогообложение дивидендов (5% — для дивидендов, получаемых компанией Договаривающегося Государства, владеющего по крайней мере 25% капитала компании другого Договаривающегося Государства, которое такие дивиденды выплачивает), процентов (10% и 5 %, если бенефициарным владельцем процентов является банк, страховая компания или торговец ценными бумагами, или признанный пенсионный фонд, или если проценты уплачиваются по долговым требованиям, возникающим в результате продажи оборудования или товаров или предоставления услуг в кредит) и роялти (5%).

Кроме того, в Конвенции определяются методы устранения Договаривающимися государствами двойного налогообложения, устанавливаются договоренности по обмену налоговой информацией между налоговыми органами Украины и Японии.

Напомним

Как писал «Минфин», в условиях полномасштабной российской агрессии Япония является одним из лидеров в поддержке страны по всем возможным направлениям. Япония уже оказала поддержку на сумму более $4,6 млрд, в том числе около $372 млн в форме грантов.