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19 февраля 2024, 15:37 Читати українською

Количество пользователей терминалами в смартфоне выросло в 5 раз

В Украине стремительно набирает обороты прием платежей через смартфоны — за год количество активных пользователей приложения «Терминал» выросло в 5 раз. Об этом сообщили в Приватбанке.

В Украине стремительно набирает обороты прием платежей через смартфоны — за год количество активных пользователей приложения «Терминал» выросло в 5 раз.

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Как сообщил руководитель направления торгового эквайринга Приватбанка Сергей Макаренко, за последний год количество торговцев, загрузивших приложение «Терминал» и совершивших по меньшей мере одну транзакцию, выросло почти в пять раз с 14 тысяч до 48 тысяч, а в общей сложности приложение установили 83 тысячи клиентов.

Украина стала третьей страной в Европе и седьмой в мире, где бизнес может принимать оплату картами без POS-терминалов, имея только телефон.

Топ-5 предпринимателей и бизнесов, чаще всего использующих прием оплаты через смартфон и «Терминал»:

  • торговцы на продовольственных и промышленных рынках;
  • магазины товаров для дома;
  • продуктовые лавки;
  • салоны красоты;
  • кафе и рестораны.

В 2023 году с помощью «Терминала» украинцы оплатили 7,8 миллиона покупок на сумму более 3,2 млрд грн. По количеству оплат через «Терминал» и смартфон лидируют продуктовые магазины — почти 600 тыс. в год, и общепит — 420 тысяч.

Самый средний чек — в салонах красоты (1550 грн) и магазинах электроники (1520 грн).

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Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
Riojas
Riojas
19 февраля 2024, 15:44
#
Странно, в большинстве таких учреждений (особенно рынок) я видел разве что написанную на картонке карту для переводов)
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0
bonv
bonv
19 февраля 2024, 16:10
#
Зручно
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0
bonv
bonv
19 февраля 2024, 16:10
#
ЕГО и ЕЁ поведение у банкомата:)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/107535/
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0
begood
begood
19 февраля 2024, 16:28
#
Ну хоть что-то хорошее скопировали с рашки))
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