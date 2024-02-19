Количество пользователей терминалами в смартфоне выросло в 5 раз

В Украине стремительно набирает обороты прием платежей через смартфоны — за год количество активных пользователей приложения «Терминал» выросло в 5 раз. Об этом сообщили в Приватбанке .

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Как сообщил руководитель направления торгового эквайринга Приватбанка Сергей Макаренко, за последний год количество торговцев, загрузивших приложение «Терминал» и совершивших по меньшей мере одну транзакцию, выросло почти в пять раз с 14 тысяч до 48 тысяч, а в общей сложности приложение установили 83 тысячи клиентов.

Украина стала третьей страной в Европе и седьмой в мире, где бизнес может принимать оплату картами без POS-терминалов, имея только телефон.

Топ-5 предпринимателей и бизнесов, чаще всего использующих прием оплаты через смартфон и «Терминал»:

торговцы на продовольственных и промышленных рынках;

магазины товаров для дома;

продуктовые лавки;

салоны красоты;

кафе и рестораны.

В 2023 году с помощью «Терминала» украинцы оплатили 7,8 миллиона покупок на сумму более 3,2 млрд грн. По количеству оплат через «Терминал» и смартфон лидируют продуктовые магазины — почти 600 тыс. в год, и общепит — 420 тысяч.

Самый средний чек — в салонах красоты (1550 грн) и магазинах электроники (1520 грн).

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