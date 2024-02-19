За неделю инвесторы вложили в биткоин-ETF $2,2 млрд

С 12 по 16 февраля биржевые фонды на биткоин привлекли $2,2 млрд инвестиций пайщиков. Это больше, чем приток в любые другие ETF на американском рынке.

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Лидером, по данным аналитиков биржи BitMEX, остается спотовый ETF на биткоин крупнейшей управляющей компании BlackRock. За неделю в этот фонд вложили $1,6 млрд. Исследователи отмечают: с начала года в фонд IBIT пайщики инвестировали $5,2 млрд. Это около половины всех привлеченных компанией средств, а в ее списке более 400 ETF.

Об удачной неделе отчитались и другие компании ― фонд Filelity FBTC привлек $648,5 млн за неделю. ETF ARKB компании 21Shares ― $405 млн, а в фонд BITB фирмы Bitwise пайщики инвестировали $232,1 млн. Результаты были бы еще выше, если бы не продолжающийся отток средств из фонда GBTC компании Grayscale.

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