С 12 по 16 февраля биржевые фонды на биткоин привлекли $2,2 млрд инвестиций пайщиков. Это больше, чем приток в любые другие ETF на американском рынке.
За неделю инвесторы вложили в биткоин-ETF $2,2 млрд
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Лидером, по данным аналитиков биржи BitMEX, остается спотовый ETF на биткоин крупнейшей управляющей компании BlackRock. За неделю в этот фонд вложили $1,6 млрд. Исследователи отмечают: с начала года в фонд IBIT пайщики инвестировали $5,2 млрд. Это около половины всех привлеченных компанией средств, а в ее списке более 400 ETF.
Об удачной неделе отчитались и другие компании ― фонд Filelity FBTC привлек $648,5 млн за неделю. ETF ARKB компании 21Shares ― $405 млн, а в фонд BITB фирмы Bitwise пайщики инвестировали $232,1 млн. Результаты были бы еще выше, если бы не продолжающийся отток средств из фонда GBTC компании Grayscale.
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Конвертированный в ETF из частного фонда, GBTC обладает менее привлекательными условиями, поэтому инвесторы продолжают перекладывать деньги в другие инструменты.
За неделю из фонда вывели $624 млн. С момента конвертации капитализация GBTC снизилась на $7 млрд. Аналитик Bloomberg Эрик Балчунас считает, что запуск спотовых ETF на биткоин и интерес к ним стал одним из главных факторов роста криптовалютного рынка.
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