Украина может ограничить торговлю с Польшей в ответ на блокады — Forbes

В украинском правительстве обсуждают введение ограничений на торговлю с Польшей в связи с тем, что проблема с регулярными блокадами границ не решается. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники в украинских властях.

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Издание называет своими источниками «двух топ-чиновников в правительстве», которые согласились комментировать только анонимно.

«Хотелось бы избежать этого, но мы сейчас в самой низкой точке, и если так пойдет и дальше, то это придется сделать», — сказал один из собеседников.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в комментариях 15 февраля намекал, что Украина думает над какими-то ответными шагами, но не озвучил конкретики.

«Мы за конструктив, но, конечно, будем готовы реагировать», — сказал он, отметив, что какие-то решения возможны в течение следующих двух недель.

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