В украинском правительстве обсуждают введение ограничений на торговлю с Польшей в связи с тем, что проблема с регулярными блокадами границ не решается. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники в украинских властях.
Украина может ограничить торговлю с Польшей в ответ на блокады — Forbes
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Издание называет своими источниками «двух топ-чиновников в правительстве», которые согласились комментировать только анонимно.
«Хотелось бы избежать этого, но мы сейчас в самой низкой точке, и если так пойдет и дальше, то это придется сделать», — сказал один из собеседников.
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в комментариях 15 февраля намекал, что Украина думает над какими-то ответными шагами, но не озвучил конкретики.
«Мы за конструктив, но, конечно, будем готовы реагировать», — сказал он, отметив, что какие-то решения возможны в течение следующих двух недель.
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Комментарии - 7
В Украине народ не хочет работать за низкую ЗП. Поэтому едет за лучшей жизнью в Польшу. И там работает за всю ту же низкую ЗП только на экономику Польши.
Там в большинстве своем среднестатистический украинец это как какой то таджик работающий за еду.
А в сказки про «поехал в ЕС живу офигенно» верят только ***.
Конечно есть истории успешного успеха, распиаренные в соцсетях. Но реальность далека от идеала.
Польша так активно бросилась нам помогать только с одной целью — что бы война не дошла до их границ. Вот и всё. Простой расчет. Хотя их в этом винить сложно. Я бы так же сделал.
«А вы предлагаете и дальше терпеть самопроизвол Польши ?»
Лично я ещё в прошлом году на форуме предлагал активно бойкотировать
польские товары в украинских супермаркетах, но получил чисто украинский
ответ — покупали, покупаем и будем покупать польские товары.
Меня никто не поддержал публично, поэтому я ввёл персональные санкции
против польских продовольственных товаров, которые перестал покупать
в украинских супермаркетах ещё с прошлого года.
И могу сказать, что с голоду не умер.
А вот сможете ли вы, живя за границей, не покупать польские
товары — это достаточно интересный вопрос…