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18 февраля 2024, 13:30 Читати українською

Украина может ограничить торговлю с Польшей в ответ на блокады — Forbes

В украинском правительстве обсуждают введение ограничений на торговлю с Польшей в связи с тем, что проблема с регулярными блокадами границ не решается. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники в украинских властях.

В украинском правительстве обсуждают введение ограничений на торговлю с Польшей в связи с тем, что проблема с регулярными блокадами границ не решается.
Фото: Pixabay

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Издание называет своими источниками «двух топ-чиновников в правительстве», которые согласились комментировать только анонимно.

«Хотелось бы избежать этого, но мы сейчас в самой низкой точке, и если так пойдет и дальше, то это придется сделать», — сказал один из собеседников.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в комментариях 15 февраля намекал, что Украина думает над какими-то ответными шагами, но не озвучил конкретики.

«Мы за конструктив, но, конечно, будем готовы реагировать», — сказал он, отметив, что какие-то решения возможны в течение следующих двух недель.

Читайте также: Польша будет проверять на границе все транзитное украинское зерно

Источник: Минфин
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Комментарии - 7

+
+15
Tido oss
Tido oss
18 февраля 2024, 13:42
#
Жесть у нас половина продуктов с польши
+
0
TAN72
TAN72
18 февраля 2024, 14:53
#
Когда свои производство продукции будет, а не сырьевой придаток и то уже блокируют.
+
+15
Strain
Strain
18 февраля 2024, 16:25
#
Не выгодно. У нас забавный парадокс.
В Украине народ не хочет работать за низкую ЗП. Поэтому едет за лучшей жизнью в Польшу. И там работает за всю ту же низкую ЗП только на экономику Польши.
Там в большинстве своем среднестатистический украинец это как какой то таджик работающий за еду.

А в сказки про «поехал в ЕС живу офигенно» верят только ***.
Конечно есть истории успешного успеха, распиаренные в соцсетях. Но реальность далека от идеала.
+
0
financialGenius
financialGenius
18 февраля 2024, 16:23
#
А вы предлагаете и дальше терпеть самопроизвол Польши ??? Вы представляете сколько мы теряем из-за ихних блокад , хотя не они принимали решение, а ЕС. Возобновили из себя пупа земли…
+
0
Strain
Strain
18 февраля 2024, 16:28
#
Вспомните историю. Поляки никогда нам друзьями небыли. Это как по мне уже на генетическом уровне.
Польша так активно бросилась нам помогать только с одной целью — что бы война не дошла до их границ. Вот и всё. Простой расчет. Хотя их в этом винить сложно. Я бы так же сделал.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
18 февраля 2024, 17:07
#
FinancialGenius
«А вы предлагаете и дальше терпеть самопроизвол Польши ?»

Лично я ещё в прошлом году на форуме предлагал активно бойкотировать
польские товары в украинских супермаркетах, но получил чисто украинский
ответ — покупали, покупаем и будем покупать польские товары.

Меня никто не поддержал публично, поэтому я ввёл персональные санкции
против польских продовольственных товаров, которые перестал покупать
в украинских супермаркетах ещё с прошлого года.
И могу сказать, что с голоду не умер.
А вот сможете ли вы, живя за границей, не покупать польские
товары — это достаточно интересный вопрос…
+
0
Ivavita
Ivavita
18 февраля 2024, 17:53
#
А чому до тепер на цьому фронті не діють президент, Кулеба і премʼєр? І де офісні ʼʼпотужні менеджериʼʼ?
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