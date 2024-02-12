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12 февраля 2024, 17:12 Читати українською

Польша будет проверять на границе все транзитное украинское зерно

Польские органы контроля будут проверять все украинское зерно на границе, идущей транзитом через страну. Об этом в интервью PAP сказал заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак.

Польские органы контроля будут проверять все украинское зерно на границе, идущей транзитом через страну.
Фото:depositphotos

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Проверка зерна

По его словам, польские службы будут проверять качество всего зерна на границе с Украиной.

После того как это зерно попадает транзитом в Германию и там выясняется, что оно плохого качества, оно на 99% возвращается в Польшу уже как европейское зерно, пояснил Колодзейчак.

«Это зерно не возвращается в Украину, а в Польшу», — подчеркнул замминистра.

Читайте: Блокировка границы: Польские фермеры перекрыли еще три пункта пропуска

Он также анонсировал создание при министерстве информационной платформы, посредством которой польские аграрии смогут сообщать о проблемах и нарушениях.

Напомним

Украина уже изменила правила экспорта сельхозпродукции в пять стран ЕС. Правительство приняло постановление, чтобы предотвратить злоупотребления.

«Минфин» писал, что 9 февраля польские фермеры начали блокаду пункта пропуска на границе с Украиной — «Медика — Шегини». Позже протесты распространились еще на два пункта пропуска — «Ягодин-Дорогуск» и «Рава-Русская-Гребенное».

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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BobKickass
BobKickass
12 февраля 2024, 18:04
#
Польща перевірятиме на кордоні все транзитне українське зерно

Це вже було. Якщо так то страйк можна буде припиняти, бо у польських ветеринарів блокувати виходить не гірше!
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