Польские органы контроля будут проверять все украинское зерно на границе, идущей транзитом через страну. Об этом в интервью PAP сказал заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак.
Польша будет проверять на границе все транзитное украинское зерно
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Проверка зерна
По его словам, польские службы будут проверять качество всего зерна на границе с Украиной.
После того как это зерно попадает транзитом в Германию и там выясняется, что оно плохого качества, оно на 99% возвращается в Польшу уже как европейское зерно, пояснил Колодзейчак.
«Это зерно не возвращается в Украину, а в Польшу», — подчеркнул замминистра.
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Он также анонсировал создание при министерстве информационной платформы, посредством которой польские аграрии смогут сообщать о проблемах и нарушениях.
Напомним
Украина уже изменила правила экспорта сельхозпродукции в пять стран ЕС. Правительство приняло постановление, чтобы предотвратить злоупотребления.
«Минфин» писал, что 9 февраля польские фермеры начали блокаду пункта пропуска на границе с Украиной — «Медика — Шегини». Позже протесты распространились еще на два пункта пропуска — «Ягодин-Дорогуск» и «Рава-Русская-Гребенное».
Комментарии - 1
Це вже було. Якщо так то страйк можна буде припиняти, бо у польських ветеринарів блокувати виходить не гірше!