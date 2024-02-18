Прицкер: экономика Украины устойчива и активна

Специальный представитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер, выступая в рамках встреч на Мюнхенской конференции по безопасности, отметила устойчивость и активность экономики Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Как отметила Прицкер, «европейцы уже сделали свою часть работы, теперь наша очередь возглавить ее». «Оборонный сектор Украины — это возможность для роста экономики страны и победы в войне», — подчеркнула она.

Прицкер также сообщила, что экономическая устойчивость Киева вдохновляет весь мир.

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