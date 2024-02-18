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18 февраля 2024, 13:05 Читати українською

Прицкер: экономика Украины устойчива и активна

Специальный представитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер, выступая в рамках встреч на Мюнхенской конференции по безопасности, отметила устойчивость и активность экономики Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Специальный представитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер, выступая в рамках встреч на Мюнхенской конференции по безопасности, отметила устойчивость и активность экономики Украины.
Фото: посольство США

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Как отметила Прицкер, «европейцы уже сделали свою часть работы, теперь наша очередь возглавить ее». «Оборонный сектор Украины — это возможность для роста экономики страны и победы в войне», — подчеркнула она.

Прицкер также сообщила, что экономическая устойчивость Киева вдохновляет весь мир.

Читайте также: Оценка восстановления Украины за год выросла до $486 млрд — Всемирный банк

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+26
Гой Иванович под солями
Гой Иванович под солями
18 февраля 2024, 16:37
#
Орнул конечно сказки бабушки Пріцкер
+
+15
Prya
Prya
18 февраля 2024, 17:16
#
В перспективе истощения ПВО (без продолжения помощи) худщее для экономики может быть еще впереди
+
0
innapcholko
innapcholko
18 февраля 2024, 18:12
#
2 года не могли наладить производство снарядом… коррупция все жре
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