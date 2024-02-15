Общая стоимость восстановления и восстановления в Украине на 31 декабря 2023 составляет $486 млрд в течение следующего десятилетия. Правительство Украины, группа Всемирного банка, Еврокомиссия и ООН обнародовали результаты обновленной «Быстрой оценки нанесенного ущерба и потребностей восстановления (RDNA3)».
Оценка восстановления Украины за год выросла до $486 млрд — Всемирный банк
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Оценка восстановления
По оценкам украинских властей, только в 2024 году стране понадобится около $15 млрд для неотложных приоритетных мер по восстановлению и восстановлению.
В RDNA3 отмечается, что хотя около $5,5 млрд из этих потребностей в финансировании уже обеспечены как международными партнерами Украины, так и за счет ее собственного бюджета, около $9,5 млрд остаются не подкрепленными финансированием.
Оценка RDNA3 демонстрирует, что прямой ущерб в Украине составил почти $152 млрд, причем наиболее пострадавшими секторами являются жилищный сектор, транспорт, торговля и промышленность, энергетика и сельское хозяйство.
Наибольший ущерб сосредоточен в Донецкой, Харьковской, Луганской, Запорожской, Херсонской и Киевской областях — тех областях, где был зафиксирован наибольший ущерб в предварительной оценке.
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В Украине повреждены или разрушены 10% жилищного фонда, что привело к длительному перемещению украинцев из их общин.
Разрушение дамбы Каховской ГЭС и гидроэлектростанции в июне 2023 года привело к значительным негативным последствиям для окружающей среды и сельского хозяйства, а также обострило проблемы, с которыми уже столкнулись люди, пытаясь обеспечить доступ к жилью, воде, продуктам питания и медицинским услугам.
Общие расходы, отраженные в цифре $486 млрд на восстановление и восстановление, включают меры, необходимые для развития современного, низкоуглеродистого, инклюзивного и устойчивого к изменениям климата будущего.
Наибольшие потребности в восстановлении и восстановлении оцениваются в жилом секторе (17% от общего объема), далее следуют транспорт (15%), торговля и промышленность (14%), сельское хозяйство (12%), энергетика (10%), социальная защита и обеспечение средств к существованию (9%); управление взрывоопасными предметами (7%).
Общие затраты для всех секторов на расчистку остатков разрушений и управление ими (и, при необходимости, на снос) составили почти $11 млрд.
Комментарии - 1
«Для Украины задача по восстановлению разрушенной инфраструктуры будет пугающим вызовом для нескольких поколений. Для корпоративной Америки это будет просто еще одна возможность для бизнеса. Если Косово может служить ориентиром, украинцам следует быть осторожными в своих желаниях»…
США лучше ведут войны, чем справляются с их последствиями… Несмотря на то, что США десятилетиями поддерживали самопровозглашенное Косово, экономически и политически регион находится на грани краха, а уровень безработицы здесь — один из самых высоких в Европе…
Стоимость послевоенного восстановления в Украине по состоянию на конец 2023 года выросла на 75 млрд долл и составляет 486 млрд долл.
Кроме того, только на 2024 год Украина требует около 15 млрд долл. наиболее неотложных мер по восстановлению и реконструкции…
Это в дополнение к бюджетной дыре в 40+ ярдов.