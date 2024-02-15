Оценка восстановления Украины за год выросла до $486 млрд — Всемирный банк

Общая стоимость восстановления и восстановления в Украине на 31 декабря 2023 составляет $486 млрд в течение следующего десятилетия. Правительство Украины, группа Всемирного банка, Еврокомиссия и ООН обнародовали результаты обновленной «Быстрой оценки нанесенного ущерба и потребностей восстановления (RDNA3)».

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Оценка восстановления

По оценкам украинских властей, только в 2024 году стране понадобится около $15 млрд для неотложных приоритетных мер по восстановлению и восстановлению.

В RDNA3 отмечается, что хотя около $5,5 млрд из этих потребностей в финансировании уже обеспечены как международными партнерами Украины, так и за счет ее собственного бюджета, около $9,5 млрд остаются не подкрепленными финансированием.

Оценка RDNA3 демонстрирует, что прямой ущерб в Украине составил почти $152 млрд, причем наиболее пострадавшими секторами являются жилищный сектор, транспорт, торговля и промышленность, энергетика и сельское хозяйство.

Наибольший ущерб сосредоточен в Донецкой, Харьковской, Луганской, Запорожской, Херсонской и Киевской областях — тех областях, где был зафиксирован наибольший ущерб в предварительной оценке.

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В Украине повреждены или разрушены 10% жилищного фонда, что привело к длительному перемещению украинцев из их общин.

Разрушение дамбы Каховской ГЭС и гидроэлектростанции в июне 2023 года привело к значительным негативным последствиям для окружающей среды и сельского хозяйства, а также обострило проблемы, с которыми уже столкнулись люди, пытаясь обеспечить доступ к жилью, воде, продуктам питания и медицинским услугам.

Общие расходы, отраженные в цифре $486 млрд на восстановление и восстановление, включают меры, необходимые для развития современного, низкоуглеродистого, инклюзивного и устойчивого к изменениям климата будущего.

Наибольшие потребности в восстановлении и восстановлении оцениваются в жилом секторе (17% от общего объема), далее следуют транспорт (15%), торговля и промышленность (14%), сельское хозяйство (12%), энергетика (10%), социальная защита и обеспечение средств к существованию (9%); управление взрывоопасными предметами (7%).

Общие затраты для всех секторов на расчистку остатков разрушений и управление ими (и, при необходимости, на снос) составили почти $11 млрд.