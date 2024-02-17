В США считают, что россия потратила на войну в Украине уже $211 миллиардов. Об этом пишет корреспондент Reuters Идрис Али в X. Журналист ссылается на неназванного чиновника.
Россия потратила на войну более $211 миллиардов — Reuters
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«Россия, вероятно, потратила до 211 миллиардов долларов на оснастку, развертывание и содержание войск в Украине», — написал корреспондент.
Кроме этого, россия потеряла $10 миллиардов из-за отмены продажи своего оружия.
Как отметил чиновник, оккупанты потеряли ранеными или убитыми 315 тысяч человек с начала вторжения. А с февраля 2022 года украинские войска уничтожили или повредили в Черном море, по меньшей мере, 20 средних и крупных кораблей ВМФ россии и один танкер под российским флагом.
Ранее сообщалось, что Министерство финансов россии ожидает, что военные расходы составят 32,5 трлн рублей ($254 миллиарда) в 2024 году.
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