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17 февраля 2024, 12:02 Читати українською

Россия потратила на войну более $211 миллиардов — Reuters

В США считают, что россия потратила на войну в Украине уже $211 миллиардов. Об этом пишет корреспондент Reuters Идрис Али в X. Журналист ссылается на неназванного чиновника.

В США считают, что россия потратила на войну в Украине уже $211 миллиардов.

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«Россия, вероятно, потратила до 211 миллиардов долларов на оснастку, развертывание и содержание войск в Украине», — написал корреспондент.

Кроме этого, россия потеряла $10 миллиардов из-за отмены продажи своего оружия.

Как отметил чиновник, оккупанты потеряли ранеными или убитыми 315 тысяч человек с начала вторжения. А с февраля 2022 года украинские войска уничтожили или повредили в Черном море, по меньшей мере, 20 средних и крупных кораблей ВМФ россии и один танкер под российским флагом.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов россии ожидает, что военные расходы составят 32,5 трлн рублей ($254 миллиарда) в 2024 году.

Читайте также: Потери россии в войне превысили 400 тысяч солдат — Генштаб ВСУ

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
TAN72
TAN72
17 февраля 2024, 13:52
#
Думаю у нас не меньше
+
0
LSD75
LSD75
17 февраля 2024, 15:21
#
У Украины убытков больше
+
+15
bonv
bonv
17 февраля 2024, 14:17
#
З початком повномасштабного вторгнення корупція в Україні набула особливо цинічних форм. Лише за останні чотири місяці в Міноборони виявили порушень на понад 10 млрд грн. Водночас найгучніші справи про розкрадання завершуються «відкритим фіналом». Досі на свободі перебувають і можуть продовжувати злочинну діяльність десятки корупціонерів.
+
0
bonv
bonv
17 февраля 2024, 15:26
#
Росія у січні втратила 1 млн тонн експорту нафтопродуктів після ударів України по найбільших НПЗ, що становить майже 10% від загального обсягу Про це пише The Moscow Times. Нальоти українських безпілотників, які з початку року щонайменше дев’ять разів атакували об'єкти нафтогазової інфраструктури Росії, вдарили по експорту великих нафтових компаній. За підсумками січня нафтовики продали за кордон через морські порти 10,8 млн тонн нафтопродуктів, повідомляє Reuters з посиланням на дані галузевих джерел та власні розрахунки. У річному вираженні експорт стиснувся на 1 млн тонн, або 9%, після того, як великі нафтопереробні заводи повністю або частково припинили роботу через українські атаки. На початку грудня Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) повідомив, що Росія втратила 34 млрд євро експортного виторгу після запровадження західними країнами стелі цін на російську нафту та набуття чинності заборони на її імпорт морем до країн ЄС. Це можна порівняти із запланованими на 2024 рік видатками російського бюджету на безпеку. За даними центробанку РФ виторг найбільших нафтогазових компаній у Росії за підсумками січня — вересня 2023 року впав на 41%. 14 грудня у щомісячному огляді Міжнародного енергетичного агентства йшлося про те, що доходи РФ від експорту нафти за місяць впали на 17%. Остання пожежа на НПЗ у РФ трапилась у ніч на 15 лютого — горів завод у Курській області
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