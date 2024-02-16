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16 февраля 2024, 8:24 Читати українською

Потери россии в войне превысили 400 тысяч солдат

За последние сутки, 15 февраля, украинское войско уничтожило еще около 1210 оккупантов. Таким образом, потери россии в войны превысили 400 тысяч солдат. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

За последние сутки, 15 февраля, украинское войско уничтожило еще около 1210 оккупантов.
Фото: Генштаб ЗСУ

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Общие боевые потери противника ориентировочно составили:

  • личного состава — около 400300 (+1210) человек
  • танков — 6465 (+23) ед
  • боевых бронированных машин — 12129 (+39) ед
  • артиллерийских систем — 9641 (+21) ед
  • РСЗО — 984 (+0) ед
  • средства ПВО — 671 (+0) ед
  • самолетов — 332 (+0) ед
  • вертолетов — 325 (+0) ед
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 7408 (+4)
  • крылатые ракеты — 1895 (+13)
  • корабли /катера — 25 (+0) ед
  • подводные лодки — 1 (+0) ед
  • автомобильной техники и автоцистерн — 12716 (+25) ед
  • специальная техника / special equipment — 1528 (+4)

Читайте также: Оценка восстановления Украины за год выросла до $486 млрд — Всемирный банк

Источник: Минфин
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Комментарии - 15

+
+15
Три літри
Три літри
16 февраля 2024, 8:40
#
Все йде за планом
+
0
Rubi0
Rubi0
16 февраля 2024, 9:29
#
Ну нормальный план, поменяли 400 тыщ своих на 2.8 млн беженцев по данным ООН с юго-востока. Через 5−10 лет воспитают новое поколение и легко еще раз могут 3 года повоевать… И это тока беженцы в рф, а есть же еще те кто просто остался на тех территориях, Мелитополь например, до войны этот город был по населению почти как Тернополь.
+
0
Три літри
Три літри
16 февраля 2024, 10:09
#
Діти ростуть не 5−10, а всі 18 років. Але це не означає що кожна пара родить по дитині і буде 700 тис. потенційних вояків.
+
+15
Mr Bungle
Mr Bungle
16 февраля 2024, 10:22
#
Мелітополь, як Тернопіль, а Луганськ, як Львів. А Авдіївка, як Одеса. Якись дурбелики тут пишуть. І про ООН якись дурниці, меньше слухайте підораша тюдей
+
0
Rubi0
Rubi0
16 февраля 2024, 10:38
#
То вы еще наверное не знаете сколько в Мариуполе жило, там вообще почти 2 Тернополя поместится целиком, хотя это обычный районный центр, а не областной.
+
0
Три літри
Три літри
16 февраля 2024, 10:41
#
Правильно ти написав «жило»

Але ти ще ніяк не приймеш факт що зараз там і чверті від того немає і город цілком зруйнований. І навіть народити немає де.

А от реальності глибоко пофіг на те здатен ти її прийняти чи ні
+
0
Rubi0
Rubi0
16 февраля 2024, 10:49
#
А где они? допустим половина в Европу выехали, а остальные где…
+
0
Три літри
Три літри
16 февраля 2024, 10:53
#
Ви вбили. Бо російськомовне населення Маріуполя за вашою методічкою це нацисти та русофоби. Ви це ще в 2015 продемонстрували обстрілявши житловий район з Градів.
+
+15
Mr Bungle
Mr Bungle
16 февраля 2024, 11:06
#
Населення Бердянску зараз оцінюється в 20 тис і вчи географію населення України, щоб не писати лапушню.У Мелітополі перед війною було 149, зараз незнаю, щоб не брехати. І там залишились в більшості пенсіонери, там точно по переду буде бум народжуванністі.Східна Україна стара сама по собі
+
0
Moonlighter
Moonlighter
16 февраля 2024, 12:55
#
А Тернополь это что какой-то большой город миллионник?
+
+15
Tido oss
Tido oss
16 февраля 2024, 11:13
#
Супер
харашо что у нас без потерь
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
16 февраля 2024, 11:27
#
Это апрель 2023 года.
Сейчас ситуация более катостарафическая.
Если отбросить женщин 35 плюс, то рожать некому. Немного арифметики, соклько родят укранские женщины в ближайшие 30 лет. В среднем в лучшем варинате это 1 ребенок на 1 женщину. Если учесть, что молоде женсоке население уезжает без проблем и легко адаптируется заграницей, в том числе и их дети. То через 30 лет нас будет 15 миллионов, из которых половина пенсионеры 65+.
https://eadaily.com/ru/news/2023/04/07/demograficheskaya-katastrofa-na-ukraine-sensacionnaya-infografika-the-times-v-detalyah
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
16 февраля 2024, 11:43
#
Можно конечно сказать, что это типа вражеский источник. Врут. Покажите реальный дружественный.
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
16 февраля 2024, 12:24
#
У нас середня народжуваність 0,92 дитини на жінку ми постійно в трійці найгірших в Європі, це не таємниця. Цю сетуацію може вировняти тільки іміграція молоді із інших країн, але для цього потрібні умови…Наприклад Прибалтика вирівнялась
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0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
16 февраля 2024, 12:31
#
Это не тот показатель, о котором я говорю. 0,92 — из-за демографического провала в 15−30 летних. Средний возраст рождения 26 лет. Дальше, даже если вонйна зкончится, все ранво рождаемость будет падать, тупо потому что пик провала только приблежается к отметке 26 лет. Ситуация в другом, уезжает как раз в основном 15−35. Именно фертильная часть населения. Т. е. война бьет не столько по мужскому населению, сколько по долгосрочной демографии. Новые эмигранты же никогда не будут украинцами. Ситцаация может развернуться по пути Византии. Была греческая, стала турецкая. Тоже самое проходила украина . Население менялось периодически. И ситуация может повториться. Вернее она не может, математика говорит, что повторится 100%. Уже вопрос лишь времени.
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