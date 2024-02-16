За последние сутки, 15 февраля, украинское войско уничтожило еще около 1210 оккупантов. Таким образом, потери россии в войны превысили 400 тысяч солдат. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери россии в войне превысили 400 тысяч солдат
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Общие боевые потери противника ориентировочно составили:
- личного состава — около 400300 (+1210) человек
- танков — 6465 (+23) ед
- боевых бронированных машин — 12129 (+39) ед
- артиллерийских систем — 9641 (+21) ед
- РСЗО — 984 (+0) ед
- средства ПВО — 671 (+0) ед
- самолетов — 332 (+0) ед
- вертолетов — 325 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 7408 (+4)
- крылатые ракеты — 1895 (+13)
- корабли /катера — 25 (+0) ед
- подводные лодки — 1 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн — 12716 (+25) ед
- специальная техника / special equipment — 1528 (+4)
Читайте также: Оценка восстановления Украины за год выросла до $486 млрд — Всемирный банк
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 15
Але ти ще ніяк не приймеш факт що зараз там і чверті від того немає і город цілком зруйнований. І навіть народити немає де.
А от реальності глибоко пофіг на те здатен ти її прийняти чи ні
харашо что у нас без потерь
Сейчас ситуация более катостарафическая.
Если отбросить женщин 35 плюс, то рожать некому. Немного арифметики, соклько родят укранские женщины в ближайшие 30 лет. В среднем в лучшем варинате это 1 ребенок на 1 женщину. Если учесть, что молоде женсоке население уезжает без проблем и легко адаптируется заграницей, в том числе и их дети. То через 30 лет нас будет 15 миллионов, из которых половина пенсионеры 65+.
https://eadaily.com/ru/news/2023/04/07/demograficheskaya-katastrofa-na-ukraine-sensacionnaya-infografika-the-times-v-detalyah