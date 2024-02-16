Инвестиционная компания NJJ Capital французского миллиардера Ксавье Ньеля планирует приобрести провайдера фиксированного интернета «Датагруп-Volia» за $120−140 миллионов. Об этом сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на собственные источники.
Стала известна сумма, за которую французы покупают «Датагруп-Volia»
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«Датагруп-Volia» предоставляет услуги фиксированного интернета, телевидения и облачные услуги. Она на 96,13% принадлежит украинско-американскому фонду Horizon Capital, 3,87% — CEO компании Михаилу Шелемби.
Напомним, NJJ Capital, ранее заявила о покупке Lifecell — сумма сделки $500 млн.
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Источник: Минфин
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