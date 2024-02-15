Льготного налогообложения для операций с криптовалютой не будет — Гетманцев

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 февраля 2024, 19:33 Читати українською

Льготного налогообложения для операций с криптовалютой не будет — Гетманцев

Председатель парламентского Комитета по вопросу финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Верховная Рада не будет рассматривать предложение о введении льготного налогообложения доходов физических лиц от операций с криптовалютой, поддержанное Минцифрой.

Председатель парламентского Комитета по вопросу финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Верховная Рада не будет рассматривать предложение о введении льготного налогообложения доходов физических лиц от операций с криптовалютой, поддержанное Минцифрой.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПо его словам, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) не смогла разработать качественный законопроект, поэтому дискуссии в Комитете продолжаются вокруг альтернативного документа, внесенного депутатом от фракции «Слуга народа» Александром Совой.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По его словам, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) не смогла разработать качественный законопроект, поэтому дискуссии в Комитете продолжаются вокруг альтернативного документа, внесенного депутатом от фракции «Слуга народа» Александром Совой.

Гетманцев отметил, что неурегулированными остаются два ключевых вопроса: регулятор рынка криптовалют и налогообложение.

«Если говорить о налогообложении, то я последовательный сторонник налогообложения виртуальных активов по полной аналогии с налогообложением прибыли от ценных бумаг. Это также позиция МВФ, и думаю, мы от нее не отступим. То есть облагаем налогом по общей ставке, но облагаем инвестиционную прибыль», — сказал Гетманцев.

Он напомнил, что формально сейчас налог на доход от продажи криптовалюты нужно уплатить со всей полученной суммы.

«По органу, который должен отвечать за регулирование этой отрасли, бесспорно, по существу ближе к этому является Национальная комиссия по ценным бумагам. Но единственным предостережением является то, что институциональная способность этого органа остается откровенно низкой… С другой стороны, Минцифры, которое предлагается как регулятор, более эффективный, но по своей природе менее отвечает регулированию рынка крипты», — добавил Гетманцев.

Напомним

В ноябре 2023 года в Верховной Раде зарегистрировали альтернативный проект закона № 10225−1 «О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты по урегулированию оборота виртуальных активов в Украине», который поддерживало Минцифры.

Правила налогообложения, предусматривающие документ:

  • 5% на доходы физических лиц за первые три года, по ставке 9% за следующие пять лет, после 8 лет применяется общая ставка налога 18%;

  • операции с виртуальными активами для юридических лиц освобождаются от НДС, кроме служебных токенов, которыми будут токенизировать товары и услуги;

  • 18% на прибыль для провайдеров;

  • из «Дия.City» можно выбрать между 18% налога на прибыль или 9% налога на выведенный капитал;

  • операции провайдеров услуг, связанных с виртуальными активами, освобождаются от уплаты НДС (за исключением консультационных услуг).

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
innapcholko
innapcholko
15 февраля 2024, 20:41
#
А какой *** собирается светит крипту налоговой?
+
0
Prya
Prya
15 февраля 2024, 20:53
#
Https://minfin.com.ua/2024/02/12/121370262/
+
0
innapcholko
innapcholko
15 февраля 2024, 20:56
#
Так то понты
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
15 февраля 2024, 20:46
#
Ну тоді не буде і податків :D Я крипту не тримаю, але маю здоровий глузд, якого явно бракує у Гетьманцева. Позорисько під назвою НКЦПФР потрібно розігнати. Там працюють абсолютно некомпетентні люди.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает innapcholko и 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами