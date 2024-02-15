Льготного налогообложения для операций с криптовалютой не будет — Гетманцев

Председатель парламентского Комитета по вопросу финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил , что Верховная Рада не будет рассматривать предложение о введении льготного налогообложения доходов физических лиц от операций с криптовалютой, поддержанное Минцифрой.

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По его словам, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) не смогла разработать качественный законопроект, поэтому дискуссии в Комитете продолжаются вокруг альтернативного документа, внесенного депутатом от фракции «Слуга народа» Александром Совой.

Гетманцев отметил, что неурегулированными остаются два ключевых вопроса: регулятор рынка криптовалют и налогообложение.

«Если говорить о налогообложении, то я последовательный сторонник налогообложения виртуальных активов по полной аналогии с налогообложением прибыли от ценных бумаг. Это также позиция МВФ, и думаю, мы от нее не отступим. То есть облагаем налогом по общей ставке, но облагаем инвестиционную прибыль», — сказал Гетманцев.

Он напомнил, что формально сейчас налог на доход от продажи криптовалюты нужно уплатить со всей полученной суммы.

«По органу, который должен отвечать за регулирование этой отрасли, бесспорно, по существу ближе к этому является Национальная комиссия по ценным бумагам. Но единственным предостережением является то, что институциональная способность этого органа остается откровенно низкой… С другой стороны, Минцифры, которое предлагается как регулятор, более эффективный, но по своей природе менее отвечает регулированию рынка крипты», — добавил Гетманцев.

Напомним

В ноябре 2023 года в Верховной Раде зарегистрировали альтернативный проект закона № 10225−1 «О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты по урегулированию оборота виртуальных активов в Украине», который поддерживало Минцифры.

Правила налогообложения, предусматривающие документ: