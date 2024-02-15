Инспекторы НБУ смогут участвовать во всех заседаниях банков во время проверок — постановление

В ходе инспекционных проверок украинских банков члены инспекционной группы Нацбанка смогут присутствовать на общем собрании участников банка, правлениях и комитетах, заседаниях его совета, а также на совещаниях коллегиальных органов. Об этом говорится в постановлении Нацбанка № 18 от 6 февраля 2024 года, которым регулятор вносит изменение в постановление НБУ № 145 от 28 декабря 2017 года.

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В старом документе описывалось восемь базовых прав нацбанковских инспекторов во время проверок: от свободного доступа ко всем документам и помещениям банка до интервью с любым работником или проверок имущества. А теперь появилось и девятое право — ходить на любое собрание/совещание.

При этом отдельно выписана обязанность руководства банка заранее уведомлять проверяющих из НБУ о заседаниях, чтобы те ничего не пропустили.



Отдельно новым постановлением № 18 также выписано право инспекторов Нацбанка получать доступ к информационно-коммуникационным технологиям финучреждений, в том числе в формате удаленного доступа.