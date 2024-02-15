Nvidia поднялась на третье место в списке самых дорогих компаний США

Nvidia, стоимость которой оценивается в $1,83 трлн, обошла материнскую компанию Google Alphabet и стала третьей самой дорогой компанией в США, пишет Reuters.

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Рост акций

Благодаря спросу на чипы, связанному с развитием технологий искусственного интеллекта, акции Nvidia за последние 12 месяцев подорожали на 231%, до рекордных значений. Для сравнения: рыночная капитализация Alphabet сейчас оценивается в $1,82 трлн.

Ранее на этой неделе Nvidia также обошла по стоимости Amazon. Теперь производитель чипов уступает среди американских компаний только Microsoft и Apple.

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Nvidia должна в ближайшее время отчитаться о финансовых результатах за четвертый квартал прошлого года, после чего ее котировки могут еще вырасти, отмечает Reuters. По прогнозам аналитиков Уолл-стрит, прибыль компании составит $11,38 млрд, что в четыре раза больше, чем год назад, выручка — $20,37 млрд (рост в три с лишним раза).

Напомним

В январе акции Nvidia подорожали до рекордно высокого уровня, после того как компания анонсировала выпуск видеокарт с искусственным интеллектом. Новинки оснащены тензорными ядрами для искусственного интеллекта и позволят использовать их на компьютере с разными целями, от расширенных возможностей для творчества и сверхпроизводительности до быстродействия в играх, говорилось в презентации компании.

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На торгах на бирже Nasdaq 14 февраля акции Nvidia выросли в цене на 0,82%, до $727,19 за штуку.