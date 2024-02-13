Компания Nvidia ненадолго опередила Amazon.com по рыночной капитализации в понедельник, 12 февраля, пишет Reuters.
Nvidia обогнала Amazon по рыночной стоимости
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Как изменилась стоимость
При рекордно высоком уровне $734,96 рыночная стоимость Nvidia составила $1,82 трлн по сравнению с $1,81 трлн у розничного гиганта Amazon.com.
По данным LSEG, на третьем месте остается компания Alphabet, владелец Google, с $1,87 трлн капитализации.
Читайте также: Крупнейший пенсионный фонд США Calpers существенно изменил свой портфель акций: закупил Intel, Nvidia и Disney
В последний раз Nvidia была дороже Amazon в 2002 году.
Инвесторы ожидают квартальных результатов Nvidia 21 февраля. Акции производителя выросли на 47% с начала года.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Комментарии