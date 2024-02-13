Nvidia обогнала Amazon по рыночной стоимости

Компания Nvidia ненадолго опередила Amazon.com по рыночной капитализации в понедельник, 12 февраля, пишет Reuters .

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Как изменилась стоимость

При рекордно высоком уровне $734,96 рыночная стоимость Nvidia составила $1,82 трлн по сравнению с $1,81 трлн у розничного гиганта Amazon.com.

По данным LSEG, на третьем месте остается компания Alphabet, владелец Google, с $1,87 трлн капитализации.

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В последний раз Nvidia была дороже Amazon в 2002 году.

Инвесторы ожидают квартальных результатов Nvidia 21 февраля. Акции производителя выросли на 47% с начала года.