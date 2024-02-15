Правительство Чехии вернется к вопросу перехода на евро через год

Правительство Чехии, как и ожидалось, не определило дату вступления страны в еврозону и не стало принимать решение о внедрении механизма обменного курса ERM II, предшествующего переходу на единую европейскую валюту. Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает Czech Radio .

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Что известно

Кабинет министров призвал Национальный экономический совет правительства и Законодательный совет до конца октября 2024 оценить экономические и юридические последствия перехода к ERM II и внедрению евро.

К вопросу готовности страны к использованию единой европейской валюты правительство вернется в первом квартале 2025 года, когда станет ясно, отвечает ли Чехия всем необходимым критериям.

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Напомним, дебатам о введении единой европейской валюты в Чехии дал толчок президент Петр Павел, который сказал, что стране уже пора перейти на евро.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его правительство не будет заниматься этим вопросом. Как отметил чешский премьер, до конца избирательного периода Чехия не будет отвечать критериям, необходимым для введения евро.

Напомним

Незначительное большинство малых предприятий и самозанятых работников в Чехии поддерживают переход на евро на фоне дискуссий о введении в стране общей европейской валюты.

В Евросоюз входят 27 стран, но евро ввели только 20 из них. На общеевропейскую валюту не перешли Болгария, Чехия, Дания, Венгрия, Польша, Румыния и Швеция.

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Все они, кроме Дании, обязаны присоединиться к еврозоне, как только будут соответствовать критериям конвергенции евро (Маастрихтские критерии). Входя в еврозону, страны передают Европейскому центральному банку (ЕЦБ) все полномочия в сфере денежно-кредитной политики, в частности, решение о размере эмиссии и ключевой процентной ставке.