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15 февраля 2024, 10:05 Читати українською

В январе, несмотря на блокаду границы, Украина больше всего экспортировала товаров в Польшу

Украина больше экспортировала товаров в Польшу (на $568 млн) в январе 2024 года, несмотря на то, что в период с 4 по 17 января польские фермеры периодически блокировали пункты пропуска на украинско-польской границе. Данные опубликовала Государственная таможенная служба.

Украина больше экспортировала товаров в Польшу (на $568 млн) в январе 2024 года, несмотря на то, что в период с 4 по 17 января польские фермеры периодически блокировали пункты пропуска на украинско-польской границе.
Фото:depositphotos

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Экспортные партнеры Украины

В тройку крупнейших экспортных партнеров Украины в январе также вошли Испания ($322 млн) и Китай ($305 млн). В целом, Украина экспортировала товаров в первый месяц года на $3,4 млрд.

Основными позициями украинского экспорта являются продовольственные товары ($2,2 млрд), металлы и изделия из них ($362 млн), минеральные продукты ($312 млн).

Читайте также: Польские фермеры объявили о полной блокаде границ с 20 февраля

Украина импортировала товаров на $5,1 млрд в январе, больше всего из Китая ($1,1 млрд), Польши ($568 млн) и Германии ($388 млн).

В основном это машины и оборудование ($1,9 млрд), продукция химической промышленности ($868 млн), продовольственные товары ($659 млн).

Товарооборот Украины за январь составил $8,5 млрд, что на 7% больше показателя января 2023 года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
15 февраля 2024, 10:21
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На кожну шістку Путіна що перекриває кордон знайдеться залізничний состав що їде позв блокувальників без зупинки.
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