Бали: иностранные туристы будут платить налог на въезд в размере $10

Иностранные туристы с 14 февраля должны платить сбор в размере 150 000 рупий (около $9,6) для въезда на Бали, одного из самых популярных туристических мест в мире. Об этом пишет BBC.

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Что известно о налоге

Деньги от налога будут направлены на защиту окружающей среды и культуры острова.

Налог платят иностранные туристы, въезжающие в провинцию из-за границы или других частей страны, кроме внутренних индонезийских туристов.

Бали известен своими девственными пляжами и волнами для серфинга, а также красивыми видами.

По официальным данным, с января по ноябрь прошлого года остров посетили почти 4,8 млн туристов. Австралия являлась крупнейшим источником иностранных туристов на Бали. Далее следуют туристы из Индии, Китая и Сингапура.

До пандемии туризм составил около 60% годового ВВП Бали.

В последние годы плохое поведение туристов на острове раздражало местных жителей.

В марте прошлого года россиянина депортировали из Бали после того, как тот разделся на горе Агунг, которая, по мнению индуистов, является домом богов. Ранее в 2021 году возмущение также вызвало распространение трехминутного видео, на котором российская пара занимается сексом на горе Батур — еще в одном святом месте.

Также местные власти заявили, что планируют запретить иностранным туристам пользоваться мотоциклами после серии случаев нарушения людьми правил дорожного движения.