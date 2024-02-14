Franklin Templeton подала заявку на запуск спотового эфир-ETF

Инвестиционная холдинговая компания Franklin Templeton, управляющая активами на сумму $1,5 трлн, подала американскому регулятору заявку на создание спотового биржевого фонда (ETF), привязанного к эфиру.

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Что известно

Согласно заявке, поданной компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) по форме S-1, в качестве кастодиальных сервисов будут выступать Coinbase Custody Trust Company и банк BNY Mellon.

Биржа Coinbase должна отвечать за сохранность и управление криптографическими ключами, с помощью которых контролируются базовые активы ETF. Franklin Templeton планирует запустить свой криптовалютный биржевой фонд на Чикагской фондовой бирже опционов (CBOE BZX).

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Компания уверяет, что инвесторы получат беспрепятственный доступ к эфиру без каких-либо операционных проблем, способных возникать при прямых инвестициях в криптовалюту.

Аналогично компаниям BlackRock и ARK Invest, политика Franklin Templeton заключается в погашении стоимости паев будущего фонда наличными.

Напомним

Ранее Franklin Templeton выразила оптимистичный настрой по поводу будущего развития Эфириума, Solana и других сетей первого уровня.

Недавно SEC отложила принятие решения по заявке Invesco Galaxy на запуск спотового эфир-ETF. Регулятор объяснил это попыткой сначала понять принцип работы алгоритма консенсуса Proof-of-Stake (PoS), на который перешел Эфириум.

По прогнозу банка Standard Chartered, ведомство одобрит запуск спотовых ETF на эфир уже в мае этого года.