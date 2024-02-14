Инвестиционная холдинговая компания Franklin Templeton, управляющая активами на сумму $1,5 трлн, подала американскому регулятору заявку на создание спотового биржевого фонда (ETF), привязанного к эфиру.
Franklin Templeton подала заявку на запуск спотового эфир-ETF
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Что известно
Согласно заявке, поданной компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) по форме S-1, в качестве кастодиальных сервисов будут выступать Coinbase Custody Trust Company и банк BNY Mellon.
Биржа Coinbase должна отвечать за сохранность и управление криптографическими ключами, с помощью которых контролируются базовые активы ETF. Franklin Templeton планирует запустить свой криптовалютный биржевой фонд на Чикагской фондовой бирже опционов (CBOE BZX).
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Компания уверяет, что инвесторы получат беспрепятственный доступ к эфиру без каких-либо операционных проблем, способных возникать при прямых инвестициях в криптовалюту.
Аналогично компаниям BlackRock и ARK Invest, политика Franklin Templeton заключается в погашении стоимости паев будущего фонда наличными.
Напомним
Ранее Franklin Templeton выразила оптимистичный настрой по поводу будущего развития Эфириума, Solana и других сетей первого уровня.
Недавно SEC отложила принятие решения по заявке Invesco Galaxy на запуск спотового эфир-ETF. Регулятор объяснил это попыткой сначала понять принцип работы алгоритма консенсуса Proof-of-Stake (PoS), на который перешел Эфириум.
По прогнозу банка Standard Chartered, ведомство одобрит запуск спотовых ETF на эфир уже в мае этого года.
Ранее «Минфин» писал, что 10 января SEC утвердила 11 заявок от эмитентов спотовых биткоин-ETF, этого ждали 10 лет. Комиссия много раз до этого отказывала компаниям в регистрации такого торгового инструмент.
Одобрение 11 спотовых ETF на биткоин вызвало оптимизм у инвесторов в отношении потенциального одобрения ETF на Ethereum. На фоне этого произошел резкий рост курса ведущего альткоина.
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