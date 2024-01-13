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13 января 2024, 13:34 Читати українською

Глава BlackRock ждет появления Ethereum-ETF

Глава BlackRock Ларри Финк заявил, что видит важность в появлении Ethereum-ETF. Он рассказал об этом в телеинтервью CNBC. В ноябре прошлого года крупнейшая в мире инвестиционная компания уже подала заявку на размещение спотового биржевого фонда на Ethereum.

Глава BlackRock Ларри Финк заявил, что видит важность в появлении Ethereum-ETF.

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«Я вижу пользу в создании Ethereum ETF. Это всего лишь ступеньки на пути к токенизации, и я действительно верю, что мы будем двигаться именно в этом направлении», — сказал Финк.

Финк отметил, что криптовалюты относятся к классу активов, а не валют. Криптовалюты, по мнению СЕО BlackRock, — это альтернативное средство для сохранения ценности, защитный актив.

Читайте: В первый торговый день спотовым биткоином-ETF было продано акций на $4,6 млрд

Финк также пояснил, что рассматривает ETF на различные активы как первую ступень технологической революции. За ней, по его словам, последует токенизация всех видов финансовых активов.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что 10 января SEC утвердила 11 заявок от эмитентов спотовых биткоин-ETF, этого ждали 10 лет. Комиссия много раз до этого отказывала компаниям в регистрации такого торгового инструмент.

Одобрение 11 спотовых ETF на биткоин вызвало оптимизм у инвесторов в отношении потенциального одобрения ETF на Ethereum. На фоне этого произошел резкий рост курса ведущего альткоина.

Источник: Минфин
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