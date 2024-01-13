Глава BlackRock ждет появления Ethereum-ETF

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«Я вижу пользу в создании Ethereum ETF. Это всего лишь ступеньки на пути к токенизации, и я действительно верю, что мы будем двигаться именно в этом направлении», — сказал Финк.

Финк отметил, что криптовалюты относятся к классу активов, а не валют. Криптовалюты, по мнению СЕО BlackRock, — это альтернативное средство для сохранения ценности, защитный актив.

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Финк также пояснил, что рассматривает ETF на различные активы как первую ступень технологической революции. За ней, по его словам, последует токенизация всех видов финансовых активов.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что 10 января SEC утвердила 11 заявок от эмитентов спотовых биткоин-ETF, этого ждали 10 лет. Комиссия много раз до этого отказывала компаниям в регистрации такого торгового инструмент.

Одобрение 11 спотовых ETF на биткоин вызвало оптимизм у инвесторов в отношении потенциального одобрения ETF на Ethereum. На фоне этого произошел резкий рост курса ведущего альткоина.