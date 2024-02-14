MSCI исключит акции 66 китайских компаний из своих индексов

Компания MSCI, которая рассчитывает различные индексы фондового рынка, решила исключить акции 66 китайских компаний из своего индекса MSCI China после падения фондового рынка Китая на триллионы долларов , пишет Bloomberg со ссылкой на квартальный обзор.

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Что известно

Исключение компаний из MSCI China — самое большое как минимум за два года, отмечает Bloomberg. Среди тех, кого MSCI уберет из расчета индекса, — застройщики Gemdale, Greentown China Holdings, авиакомпания China Southern Airlines, разработчик программного обеспечения в сфере здравоохранения Ping An Healthcare and Technology.

При этом в индекс добавят бумаги пяти новых компаний, в том числе производителя бытовой техники Midea Group и производителя средств по уходу за кожей Giant Biogene Holding. Изменения вступят в силу с закрытия торгов 29 февраля, они также затронут мировой индекс MSCI All Country World.

Такой пересмотр MSCI China увеличивает риски снижения и так пострадавшего китайского рынка акций, поскольку индексным фондам, ориентирующимся на MSCI придется исключить акции удаленных компаний из своих портфелей, отмечает Bloomberg.

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По данным агентства, объем биржевых фондов, которые отслеживают MSCI China, составляет не менее $5,9 млрд.

Вес китайских активов в глобальных портфелях падает на фоне опасений по поводу проблем в сфере недвижимости и слабого потребления, к тому же все более очевидными становятся такие альтернативы, как рынок Индии, пишет Bloomberg.

Рост фондового рынка в Китае, который был спровоцирован заявлениями Пекина о мерах поддержки рынка, угас за несколько сессий в преддверии праздничных дней по случаю китайского Нового года.

Это подчеркивает проблему оттока средств из китайских акций, поскольку инвесторы сокращают свои вложения в Китай во многом из-за слабых экономических данных. Кроме того, они опасаются финансовой нестабильности и неопределенности в регулировании, считает старший рыночный аналитик международной торговой платформы Capital.com Кайл Родда.

Кроме того, акции трех компаний будут исключены из индекса MSCI Hong Kong: пивоваренной компании Budweiser Brewing, оператора недвижимости New World Development, производителя стекла Xinyi Glass.

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Торги китайскими акциями, зарегистрированными в Гонконге, возобновятся 14 февраля, большое число исключений из индексов может повлиять на настроения инвесторов, отмечает Bloomberg. Фондовые рынки материкового Китая возобновят работу 19 февраля.

MSCI также пересмотрит состав своего общемирового индекса MSCI All Country World, исключив из него в общей сложности 101 компанию и добавив 24.