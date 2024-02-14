«Мягкое приземление»: МВФ прогнозирует стабилизацию мировой экономики к середине года

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Что прогнозируют в МВФ

«Глобальные процентные ставки, как ожидается, снизятся на 40% к середине 2024 года <…> Мы уверены, что мировая экономика сейчас готова к этому мягкому приземлению, которого мы ждали», — сказала Георгиева.

Примером для подражания она назвала основы, заложенные в экономику США, в частности, мощные рынки капитала, динамизм, особенно в сфере новейших технологий, и способность экономики быстро адаптироваться, что привлекает инвестиции.

«Соединенные Штаты выиграют и от того, что является источником энергии с точки зрения добычи нефти и газа. Когда началась война против Украины, Европа, например, оказалась в затруднительном положении, потому что была вынуждена отойти от россии. Соединенные Штаты вообще не столкнулись с этой проблемой они стали экспортером энергоносителей», — сказала Георгиева.

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Глава МВФ выразила энтузиазм, но в то же время и беспокойство по поводу глобального распространения искусственного интеллекта.

«Переход к искусственному интеллекту будет похож на промышленную революцию с точки зрения масштаба и значимости влияния… Это повлияет примерно на 40% рынка труда. При этом появятся новые рабочие места, поскольку существующие рабочие места либо трансформируются, либо исчезнут», — сказала она.

Согласно последнему отчету МВФ, готовность к этой трансформации проявляют ОАЭ и Саудовская Аравия, тогда как «большинство развивающихся стран — прежде всего — нет».

Напомним

Как писал ранее «Минфин», по данным ООН ожидается, что мировая экономика вырастет всего на 2,4%, в то время как в пандемию COVID-19 этот показатель составлял 3%.