«Мягкое приземление»: МВФ прогнозирует стабилизацию мировой экономики к середине года

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 февраля 2024, 10:44 Читати українською

«Мягкое приземление»: МВФ прогнозирует стабилизацию мировой экономики к середине года

К середине 2024 года глобальные процентные ставки снизятся на 40%, что приведет к «мягкому приземлению» мировой экономики. Об этом сказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, сообщает Укринформ.

К середине 2024 года глобальные процентные ставки снизятся на 40%, что приведет к «мягкому приземлению» мировой экономики.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что прогнозируют в МВФ

«Глобальные процентные ставки, как ожидается, снизятся на 40% к середине 2024 года <…> Мы уверены, что мировая экономика сейчас готова к этому мягкому приземлению, которого мы ждали», — сказала Георгиева.

Примером для подражания она назвала основы, заложенные в экономику США, в частности, мощные рынки капитала, динамизм, особенно в сфере новейших технологий, и способность экономики быстро адаптироваться, что привлекает инвестиции.

«Соединенные Штаты выиграют и от того, что является источником энергии с точки зрения добычи нефти и газа. Когда началась война против Украины, Европа, например, оказалась в затруднительном положении, потому что была вынуждена отойти от россии. Соединенные Штаты вообще не столкнулись с этой проблемой они стали экспортером энергоносителей», — сказала Георгиева.

Читайте также: «Заслужила поддержку»: МВФ отмечает необходимость финансирования Украины на $42 млрд

Глава МВФ выразила энтузиазм, но в то же время и беспокойство по поводу глобального распространения искусственного интеллекта.

«Переход к искусственному интеллекту будет похож на промышленную революцию с точки зрения масштаба и значимости влияния… Это повлияет примерно на 40% рынка труда. При этом появятся новые рабочие места, поскольку существующие рабочие места либо трансформируются, либо исчезнут», — сказала она.

Согласно последнему отчету МВФ, готовность к этой трансформации проявляют ОАЭ и Саудовская Аравия, тогда как «большинство развивающихся стран — прежде всего — нет».

Напомним

Как писал ранее «Минфин», по данным ООН ожидается, что мировая экономика вырастет всего на 2,4%, в то время как в пандемию COVID-19 этот показатель составлял 3%.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами