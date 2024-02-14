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14 февраля 2024, 8:49 Читати українською

За два года работы «Дія.Сity» покинуло около 40 компаний. Причины

За два года работы специальный налоговый режим «Дія.City» покинуло около 40 компаний. Об этом сообщили по запросу dev.ua в Министерстве цифровой трансформации.

За два года работы специальный налоговый режим «Дія.
Фото:dev.ua

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«В реестр «Дія.City» вносятся все компании, получившие статус резидента. Если компания выходит из спецрежима, она остается в реестре с пометкой «нерезидент», — говорится в ответе.

Хотя компании-резиденты не обязаны указывать причину выхода из «Дія.City», в личной коммуникации ведомство может спросить об этом.

Читайте также: За 2 года резиденты Дія.City уплатили 8,5 млрд грн налогов

Какие причины выхода

Среди названных компаниями причин: «заморозка» активности в связи с войной, переход на льготный налог 2% от оборота, несоответствие критериям резидентства, и учитывая это самостоятельный выход из специального налогового пространства.

«Есть случай, когда компания по собственному желанию вышла, а потом снова присоединилась», — отметили в Минцифры.

Что такое «Дія.City»

«Дія.City» — правовой режим для IT, предусматривающий специальные условия налогообложения для юридических лиц — резидентов «Дія.City».

Из-за войны Минцифры упростило критерии резидентства. В частности, резидентам «Дія.City» не нужно представлять отчет о соответствии и независимом аудиторском заключении до 1 января года, следующего за мирным годом.

Во время военного положения компании не будут лишать статуса резидентов «Дія.City», даже если они не будут отвечать критериям: количество сотрудников, средняя зарплата и т. д. Это касается как действующих резидентов, так и компаний, стремящихся присоединиться к спецрежиму. В то же время, налоговые условия «Дія.City» остаются неизменными.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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BrutForce
BrutForce
14 февраля 2024, 12:02
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Нормальний режим, нічим не гірший фопів, готовий аргументовано захистити думку. Фоп, доречі, не обов’язково закривати, можна одночасно і дія сіті працювати і фопом.
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