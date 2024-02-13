Индекс жадности и страха на крипторынке вырос до уровня 2021 года

На фоне роста биткоина до отметки $50 тыс криптовалютный индекс страха и алчности достиг уровня 79, что является самым высоким с конца осени 2021 года. Об этом пишет ForkLog.

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Несколько лет метрика находилась ниже отметки 70. Настроения участников рынка стали заметно улучшаться с осени прошлого года, на фоне восстановления рынка и его перехода в бычью фазу.

Источник: alternative.me

За последние сутки цифровое золото подорожало на 4,1%. Рыночная капитализация биткоина приближается к рубежу в $1 трлн, согласно CoinGecko.

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