Эксперты крипторынка заявляют, что 12 февраля, когда биткоин пробил психологическую отметку в $50 тыс, инвесторы успели купить монету на $6 млрд и теперь это может стать серьезным сопротивлением для дальнейшего роста. Об этом пишет ForkLog.
Инвесторы купили биткоин на $6 млрд по цене $50 тыс: это может стать серьезным сопротивлением для роста — эксперты
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В настоящее время около 375 тыс трейдеров оказались в убытке из-за того, что биткоин после пробития уровня $50 тыс отскочил до $49 тыс. По данным аналитиков, большой объем покупок был зафиксирован на уровне $50 230.
«Эти адреса сейчас находятся в убытках и могут усилить давление продавцов, когда их позиции достигнут состояния безубыточности», — написали специалисты Lookonchain.
Коррекцию могут отложить сохранение жесткой веры в дальнейший рост и отсутствие консенсуса в «достаточности» прибыли на текущем этапе, указали специалисты.
Источник: Минфин
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Комментарии - 7
А то що брав по 27 частково закрив, остаток хай ще лежить).