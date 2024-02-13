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13 февраля 2024, 15:55 Читати українською

Инвесторы купили биткоин на $6 млрд по цене $50 тыс: это может стать серьезным сопротивлением для роста — эксперты

Эксперты крипторынка заявляют, что 12 февраля, когда биткоин пробил психологическую отметку в $50 тыс, инвесторы успели купить монету на $6 млрд и теперь это может стать серьезным сопротивлением для дальнейшего роста. Об этом пишет ForkLog.

Эксперты крипторынка заявляют, что 12 февраля, когда биткоин пробил психологическую отметку в $50 тыс, инвесторы успели купить монету на $6 млрд и теперь это может стать серьезным сопротивлением для дальнейшего роста.
Фото: Pixabay

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В настоящее время около 375 тыс трейдеров оказались в убытке из-за того, что биткоин после пробития уровня $50 тыс отскочил до $49 тыс. По данным аналитиков, большой объем покупок был зафиксирован на уровне $50 230.

«Эти адреса сейчас находятся в убытках и могут усилить давление продавцов, когда их позиции достигнут состояния безубыточности», — написали специалисты Lookonchain.

Коррекцию могут отложить сохранение жесткой веры в дальнейший рост и отсутствие консенсуса в «достаточности» прибыли на текущем этапе, указали специалисты.

К теме: Биткоин пересек отметку в $50 тысяч

Источник: Минфин
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Комментарии - 7

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Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
13 февраля 2024, 16:00
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Поле Чудес чекає Буратін
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Борис Бурбон
Борис Бурбон
13 февраля 2024, 16:04
#
По 50 большинство купило против своей воли, это те кто шорты надел после цены 45−47 , и стопы где-то за 50 поствил. Если глянуть на объемы то умные пацаны заходили по цене 15-20 тыс
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Alex2006
Alex2006
13 февраля 2024, 16:11
#
Це не «розумні пацани», то і є організатори загону))
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Борис Бурбон
Борис Бурбон
13 февраля 2024, 17:12
#
Я не організатор), тому і брав по 27), цогось чекав що піде десь на 10−12 но не дочекався)).
А то що брав по 27 частково закрив, остаток хай ще лежить).
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Валерка Котовский
Валерка Котовский
13 февраля 2024, 16:24
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Думаю инфа полный фейк) чтобы стадо закупилось, а потом скинуть этих хомяков и опустить биток до 40к, а потом снова поднять) так работают биржи)
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Bookseller
Bookseller
13 февраля 2024, 16:30
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Жду, когда будет по 64000−65000. Тогда только продам 0.017 битков. Такие цены как сейчас неинтересны.
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Criptor82
Criptor82
13 февраля 2024, 17:52
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Ханжа :)
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