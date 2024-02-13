Инвесторы купили биткоин на $6 млрд по цене $50 тыс: это может стать серьезным сопротивлением для роста — эксперты

Эксперты крипторынка заявляют, что 12 февраля, когда биткоин пробил психологическую отметку в $50 тыс, инвесторы успели купить монету на $6 млрд и теперь это может стать серьезным сопротивлением для дальнейшего роста. Об этом пишет ForkLog.

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В настоящее время около 375 тыс трейдеров оказались в убытке из-за того, что биткоин после пробития уровня $50 тыс отскочил до $49 тыс. По данным аналитиков, большой объем покупок был зафиксирован на уровне $50 230.

«Эти адреса сейчас находятся в убытках и могут усилить давление продавцов, когда их позиции достигнут состояния безубыточности», — написали специалисты Lookonchain.

Коррекцию могут отложить сохранение жесткой веры в дальнейший рост и отсутствие консенсуса в «достаточности» прибыли на текущем этапе, указали специалисты.

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