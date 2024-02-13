«Заслужила поддержку»: МВФ отмечает необходимость финансирования Украины на $42 млрд

МВФ озвучил экономические достижения Украины и отметил необходимость $42 млрд финансирования. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на интервью Кристалины Георгиевой для CNBC.

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По ее словам, страна полностью заслужила эти деньги, учитывая ее экономические достижения.

«Скажу прямо: Украина заслужила поддержку международного сообщества своими очень рассудительными внутренними действиями. Они собрали налоги на 36% ВВП. Я не знаю много стран, которые это делают даже без войны», — сказала Георгиева.

Также она подчеркнула, что Украине удалось снизить инфляцию с 27% до 5%, а также восстановить перспективы экономического роста, который сейчас составляет 4,5%.

Георгиева подчеркнула, что без международной поддержки есть риск того, что все эти достижения могут быть потеряны. Она напомнила, что Евросоюз уже поддержал пакет финансовой помощи для Украины и Георгиева надеется, что Конгресс США тоже утвердит поддержку для Украины.

Напомним, что в Украину 12 февраля прибыла миссия МВФ.

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