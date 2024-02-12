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12 февраля 2024, 19:05 Читати українською

В экономическом плане россия все больше напоминает советский союз — глава МВФ

Рост российской экономики, несмотря на западные санкции, говорит о том, что она оказалась удивительно устойчивой, но в этом росте мало хорошего. Такое мнение высказала директор МВФ Кристалина Георгиева в интервью CNBC.

Рост российской экономики, несмотря на западные санкции, говорит о том, что она оказалась удивительно устойчивой, но в этом росте мало хорошего.
Gettyimages

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В конце января Международный валютный фонд более чем вдвое превысил свой прогноз относительно темпов экономического роста россии в текущем году, повысив его с 1,1% в октябре до 2,6%.

Впрочем, Георгиева подчеркнула, что в россии сталкиваются со значительными трудностями.

«Это военная экономика. Если вы посмотрите на россию, то сегодня производство растет, преимущественно для военных целей, потребление падает. Приблизительно так выглядел советский союз», — отметила Георгиева.

Расходы россии на оборону стремительно выросли с начала войны. В ноябре прошлого года путин одобрили государственный бюджет, который увеличил военные расходы примерно до 30%, что составляет почти 70% роста с 2023 по 2024 год.

Согласно анализу Reuters, расходы на оборону и безопасность в этом году составят около 40% общих бюджетных расходов россии.

Однако в то же время более 800 тыс человек покинули россию, согласно оценкам ученых в изгнании, собранным в прошлом октябре. Среди сбежавших много высококвалифицированных работников в таких областях, как ИТ и наука.

«Я действительно считаю, что российскую экономику ждут очень тяжелые времена из-за оттока людей и из-за ограниченного доступа к технологиям, который приходит с санкциями», — сказала Георгиева.

Она также добавила, что хотя «цифры выглядят положительно, но за ними кроется не очень хорошая история».

Читайте также: Утраченное десятилетие: доходы россиян сейчас ниже, чем в 2013 году

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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0
Abramon
Abramon
12 февраля 2024, 19:14
#
«У економічному плані росія все більше нагадує радянський союз — глава МВФ» — головне, щоб це був радянський союз зразка 1990 року, а не 60−70-х років.
«Однак у той же час понад 800 тис людей покинули росію» — в порівнянні скільки людей покинули Україну не така вже й велика втрата для пєдєрації.
+
0
BobKickass
BobKickass
12 февраля 2024, 19:56
#
понад 800 тис людей покинули росію

Та нехай навпаки, їдуть в «родную гавань» а там хоч проваляться.
+
0
82845392
82845392
12 февраля 2024, 19:19
#
Чтобы ни у кого не было иллюзий насчет МВФ: https://www.imf.org/en/About/executive-board/members-quotas#R
У рф там 2.71% SDR и 2.59% голосов (130,496). Для сравнения, у Польши: 0.89% SDR, 0.84 голосов (42,413), у Нидерландов — примерно в 2 раза больше.
+
+15
marcher145
marcher145
12 февраля 2024, 19:50
#
«Зростання москальскої економіки» — такі заяви від голови МВФ, лякають… бо вони взагалі не рахують і не дивляться глибше… як і Блумберг…

коротка аналітика… в московії не було зростання економіки, в кращому випадку було біля мінус нульове зростання…

сільське господарство в мінусі
промисловість (за виключенням ВПК) в мінусі
транспорт в мінусі (за рік витрати на логістику зросли на 50−55%, із-за переорієнтування на Азію)

за рахунок чого вийшов нуль, а не мінус…
1) ВПК який навантажили в 3 зміни, і подальшого росту відносно 2023 року вже не буде…
2) Будівництво, а саме житлова забудова дуже різько виросло 6.5−7.5%, але проблема в тому що його не купують… наприклад із житлової забудови 110млн кв м змогли подати лише 40млн кв м (36%)… московія йде Китайським шляхом…
3) Споживання, і тут відновлення відбулося не за рахунок збільшення прибутків (прибутки в мінусі) піданців московії, а виключно за рахунок кредитування за два роки кредитування фізиків зросло з 22трл. до 32трл., тобто + 45%…
+
0
innapcholko
innapcholko
12 февраля 2024, 21:05
#
И шо? Они могут!
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