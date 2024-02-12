Рост российской экономики, несмотря на западные санкции, говорит о том, что она оказалась удивительно устойчивой, но в этом росте мало хорошего. Такое мнение высказала директор МВФ Кристалина Георгиева в интервью CNBC.
В экономическом плане россия все больше напоминает советский союз — глава МВФ
►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
В конце января Международный валютный фонд более чем вдвое превысил свой прогноз относительно темпов экономического роста россии в текущем году, повысив его с 1,1% в октябре до 2,6%.
Впрочем, Георгиева подчеркнула, что в россии сталкиваются со значительными трудностями.
«Это военная экономика. Если вы посмотрите на россию, то сегодня производство растет, преимущественно для военных целей, потребление падает. Приблизительно так выглядел советский союз», — отметила Георгиева.
Расходы россии на оборону стремительно выросли с начала войны. В ноябре прошлого года путин одобрили государственный бюджет, который увеличил военные расходы примерно до 30%, что составляет почти 70% роста с 2023 по 2024 год.
Согласно анализу Reuters, расходы на оборону и безопасность в этом году составят около 40% общих бюджетных расходов россии.
Однако в то же время более 800 тыс человек покинули россию, согласно оценкам ученых в изгнании, собранным в прошлом октябре. Среди сбежавших много высококвалифицированных работников в таких областях, как ИТ и наука.
«Я действительно считаю, что российскую экономику ждут очень тяжелые времена из-за оттока людей и из-за ограниченного доступа к технологиям, который приходит с санкциями», — сказала Георгиева.
Она также добавила, что хотя «цифры выглядят положительно, но за ними кроется не очень хорошая история».
Читайте также: Утраченное десятилетие: доходы россиян сейчас ниже, чем в 2013 году
Комментарии - 5
«Однак у той же час понад 800 тис людей покинули росію» — в порівнянні скільки людей покинули Україну не така вже й велика втрата для пєдєрації.
Та нехай навпаки, їдуть в «родную гавань» а там хоч проваляться.
У рф там 2.71% SDR и 2.59% голосов (130,496). Для сравнения, у Польши: 0.89% SDR, 0.84 голосов (42,413), у Нидерландов — примерно в 2 раза больше.
коротка аналітика… в московії не було зростання економіки, в кращому випадку було біля мінус нульове зростання…
сільське господарство в мінусі
промисловість (за виключенням ВПК) в мінусі
транспорт в мінусі (за рік витрати на логістику зросли на 50−55%, із-за переорієнтування на Азію)
за рахунок чого вийшов нуль, а не мінус…
1) ВПК який навантажили в 3 зміни, і подальшого росту відносно 2023 року вже не буде…
2) Будівництво, а саме житлова забудова дуже різько виросло 6.5−7.5%, але проблема в тому що його не купують… наприклад із житлової забудови 110млн кв м змогли подати лише 40млн кв м (36%)… московія йде Китайським шляхом…
3) Споживання, і тут відновлення відбулося не за рахунок збільшення прибутків (прибутки в мінусі) піданців московії, а виключно за рахунок кредитування за два роки кредитування фізиків зросло з 22трл. до 32трл., тобто + 45%…