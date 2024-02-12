В экономическом плане россия все больше напоминает советский союз — глава МВФ

Рост российской экономики, несмотря на западные санкции, говорит о том, что она оказалась удивительно устойчивой, но в этом росте мало хорошего. Такое мнение высказала директор МВФ Кристалина Георгиева в интервью CNBC.

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В конце января Международный валютный фонд более чем вдвое превысил свой прогноз относительно темпов экономического роста россии в текущем году, повысив его с 1,1% в октябре до 2,6%.

Впрочем, Георгиева подчеркнула, что в россии сталкиваются со значительными трудностями.

«Это военная экономика. Если вы посмотрите на россию, то сегодня производство растет, преимущественно для военных целей, потребление падает. Приблизительно так выглядел советский союз», — отметила Георгиева.

Расходы россии на оборону стремительно выросли с начала войны. В ноябре прошлого года путин одобрили государственный бюджет, который увеличил военные расходы примерно до 30%, что составляет почти 70% роста с 2023 по 2024 год.

Согласно анализу Reuters, расходы на оборону и безопасность в этом году составят около 40% общих бюджетных расходов россии.

Однако в то же время более 800 тыс человек покинули россию, согласно оценкам ученых в изгнании, собранным в прошлом октябре. Среди сбежавших много высококвалифицированных работников в таких областях, как ИТ и наука.

«Я действительно считаю, что российскую экономику ждут очень тяжелые времена из-за оттока людей и из-за ограниченного доступа к технологиям, который приходит с санкциями», — сказала Георгиева.

Она также добавила, что хотя «цифры выглядят положительно, но за ними кроется не очень хорошая история».

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