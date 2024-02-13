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13 февраля 2024, 14:27 Читати українською

НБУ снова оштрафовал «Є-Гроші» более чем на 700 тысяч грн за нарушение коллекторского закона

Национальный банк применил к ООО «ФК «Є-Гроші ком» меры влияния в виде штрафа за нарушение законодательства Украины о защите прав потребителей финансовых услуг, а также в виде обязательства принять меры по устранению нарушения и причин, способствовавших его совершению.

Национальный банк применил к ООО «ФК «Є-Гроші ком» меры влияния в виде штрафа за нарушение законодательства Украины о защите прав потребителей финансовых услуг, а также в виде обязательства принять меры по устранению нарушения и причин, способствовавших его совершению.►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЗа что оштрафовалиШтраф в сумме 771,8 тыс.
Фото:depositphotos

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

За что оштрафовали

Штраф в сумме 771,8 тыс. грн. применен к «ФК «Є-Гроші ком» за такие нарушения требований законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг:

  • предоставление не в полном объеме потребителю перед заключением договора о предоставлении финансовых услуг определенной законом информации об условиях предоставления финансовых услуг;
  • заключение договора о предоставлении финансовых услуг не в письменной форме (если заключение договора в письменной форме предусмотрено законом);
  • несоблюдение установленных законом требований к договору о потребительском кредите;
  • несоблюдение установленных законодательством требований по взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности (требований по этическому поведению).

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«ФК «Є-Гроші ком» обязано уплатить штраф в течение семи рабочих дней со дня получения решения Комитета по надзору.

Также ООО «ФК «Є-Гроші ком» обязано устранить нарушения законодательства о регулировании рынков финансовых услуг и причин, способствовавших совершению нарушения в срок до 12 марта 2024 года.

Решения вступают в силу с 12 февраля 2024 года.

Источник: Минфин
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