Bloomberg: доходы от прямых инвестиций упали до уровня мирового кризиса

Фонды прямых инвестиций в 2023 году вернули инвесторам самую низкую сумму выплат со времен мирового финансового кризиса, пишет Bloomberg со ссылкой на данные инвестбанка Raymond James Financial.

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Выплаты так называемым партнерам с ограниченной ответственностью составили 11,2% от стоимости чистых активов фондов, указывает Raymond James Financial. Это самый низкий процент с 2009 года, он также значительно ниже медианного показателя в 25% за последние 25 лет.

При этом капитал, привлеченный в прямые инвестиции, благодаря крупнейшим фондам в 2023 году достиг рекордных $500 млрд — на 51% больше, чем за 2022.

Инвесторам в капитал стало труднее выходить из своих портфельных активов с помощью продаж или проведения первичного размещения акций (IPO) из-за более высокой стоимости заимствований, волатильности на рынках и экономической неопределенности, пишет Bloomberg.

Это, в свою очередь, мешает им возвращать деньги пенсионным и суверенным фондам, помимо других ключевых инвесторов. А так как инвесторы не получают обратно свои вложения, они не могут участвовать и в новых инвестициях или пополнять нынешние, объяснила глобальный руководитель консультативной группы по частному капиталу Raymond James Financial Сунаина Синха Халдеа.

По данным Raymond James, в среднем срок прямых инвестиций сейчас составляет более пяти лет, хотя нормой в отрасли считается около четырех лет. Это заметно влияет на сбор средств: в среднем фонды привлекают их за 21 месяц, в то время как пару лет назад этот срок составлял 18 месяцев. Количество новых средств, привлеченных в 2023 году, упало на 29%.

«Это худший показатель по сбору средств за все время, хуже, чем даже во время мирового финансового кризиса», — сказала Халдеа.

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По ее словам, ситуация, скорее всего, улучшится лишь в 2025 году.

Инвесторы при этом оказались пресыщенными активными предложениями прямых инвестиций, которые наблюдались в 2021 году, сказал руководитель отдела альтернативного кредитования финансового управляющего Ninety One Джозефф Босуэлл в разговоре с Bloomberg.

Это влияет на способность инвесторов вкладывать новые средства, особенно в свете того, что индустрия прямых инвестиций дает сбои.

В течение многих лет пенсионные фонды могли рассчитывать на то, что их доходность от этого класса активов будет превосходить вложения в фондовый рынок, но теперь, когда глобальные фондовые индексы растут, рассчитывать на это все сложнее.