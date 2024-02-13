Bloomberg: доходы от прямых инвестиций упали до уровня мирового кризиса

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 февраля 2024, 10:44 Читати українською

Bloomberg: доходы от прямых инвестиций упали до уровня мирового кризиса

Фонды прямых инвестиций в 2023 году вернули инвесторам самую низкую сумму выплат со времен мирового финансового кризиса, пишет Bloomberg со ссылкой на данные инвестбанка Raymond James Financial.

Фонды прямых инвестиций в 2023 году вернули инвесторам самую низкую сумму выплат со времен мирового финансового кризиса, пишет Bloomberg со ссылкой на данные инвестбанка Raymond James Financial.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиВыплаты так называемым партнерам с ограниченной ответственностью составили 11,2% от стоимости чистых активов фондов, указывает Raymond James Financial.
Фото:depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Выплаты так называемым партнерам с ограниченной ответственностью составили 11,2% от стоимости чистых активов фондов, указывает Raymond James Financial. Это самый низкий процент с 2009 года, он также значительно ниже медианного показателя в 25% за последние 25 лет.
При этом капитал, привлеченный в прямые инвестиции, благодаря крупнейшим фондам в 2023 году достиг рекордных $500 млрд — на 51% больше, чем за 2022.
Инвесторам в капитал стало труднее выходить из своих портфельных активов с помощью продаж или проведения первичного размещения акций (IPO) из-за более высокой стоимости заимствований, волатильности на рынках и экономической неопределенности, пишет Bloomberg.
Это, в свою очередь, мешает им возвращать деньги пенсионным и суверенным фондам, помимо других ключевых инвесторов. А так как инвесторы не получают обратно свои вложения, они не могут участвовать и в новых инвестициях или пополнять нынешние, объяснила глобальный руководитель консультативной группы по частному капиталу Raymond James Financial Сунаина Синха Халдеа.
По данным Raymond James, в среднем срок прямых инвестиций сейчас составляет более пяти лет, хотя нормой в отрасли считается около четырех лет. Это заметно влияет на сбор средств: в среднем фонды привлекают их за 21 месяц, в то время как пару лет назад этот срок составлял 18 месяцев. Количество новых средств, привлеченных в 2023 году, упало на 29%.
«Это худший показатель по сбору средств за все время, хуже, чем даже во время мирового финансового кризиса», — сказала Халдеа.

Читайте также: Венгрия: как на самом деле живет главный противник Украины в Европе

По ее словам, ситуация, скорее всего, улучшится лишь в 2025 году.
Инвесторы при этом оказались пресыщенными активными предложениями прямых инвестиций, которые наблюдались в 2021 году, сказал руководитель отдела альтернативного кредитования финансового управляющего Ninety One Джозефф Босуэлл в разговоре с Bloomberg.
Это влияет на способность инвесторов вкладывать новые средства, особенно в свете того, что индустрия прямых инвестиций дает сбои.
В течение многих лет пенсионные фонды могли рассчитывать на то, что их доходность от этого класса активов будет превосходить вложения в фондовый рынок, но теперь, когда глобальные фондовые индексы растут, рассчитывать на это все сложнее.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 21 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами