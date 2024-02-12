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12 февраля 2024, 16:20 Читати українською

В «Армию восстановления» уже привлекли 88 тысяч безработных

С начала старта проекта «Армия восстановления» по состоянию на 12 февраля к выполнению общественно полезных работ привлечены 87 852 безработных. На заработную плату направлено 582 млн грн. Об этом сообщили в Государственной службе занятости.

С начала старта проекта «Армия восстановления» по состоянию на 12 февраля к выполнению общественно полезных работ привлечены 87 852 безработных.
Фото:ukrinform

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Где выдано больше всего направлений

Больше всего направлений на выполнение указанных работ было выдано в Харьковской области — 17 180.

Кроме того, среди регионов с наибольшим количеством привлеченных безработных Донецкая (11 170), Киевская (10 634), Полтавская (10 405) и Черниговская (9 658) области.

Всего в проект «Армия восстановления» привлечены 19 регионов.

«На выплату заработной платы за участие в правительственном проекте „Армия восстановления“ уже профинансировано уже 582 млн грн», — говорится в сообщении.

Указывается. что оплата за общественно полезные работы составляет 10 650 грн за полный отработанный месяц.

Читайте: Кабмин увеличил в полтора раза оплату за выполнение общественно полезных работ

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Кабинет министров повысил оплату труда за выполнение общественно полезных работ в рамках проекта «Армия восстановления» в полтора раза — до 10 050 грн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+45
bonv
bonv
12 февраля 2024, 16:36
#
10 650 грн не густо як для важкої фізично роботи. Наживатися на людях — слуги типу народу.
+
+15
Kanarej
Kanarej
12 февраля 2024, 17:58
#
Цього разу слуги ні при чому. Бюджетники в переважній більшості отримують подібні зарплати, і це помітно більше за мінімалку. Тим більше з квітня ця оплата зростає до 12 тис грн. Це набагато більше за виплати по безробіттю, і це ж не примусові роботи — можна відмовитись. Про «наживатися» в даному випадку говорити трохи недоречно, бо хто тут наживається? :).
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