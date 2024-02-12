В «Армию восстановления» уже привлекли 88 тысяч безработных

С начала старта проекта «Армия восстановления» по состоянию на 12 февраля к выполнению общественно полезных работ привлечены 87 852 безработных. На заработную плату направлено 582 млн грн. Об этом сообщили в Государственной службе занятости.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Где выдано больше всего направлений

Больше всего направлений на выполнение указанных работ было выдано в Харьковской области — 17 180.

Кроме того, среди регионов с наибольшим количеством привлеченных безработных Донецкая (11 170), Киевская (10 634), Полтавская (10 405) и Черниговская (9 658) области.

Всего в проект «Армия восстановления» привлечены 19 регионов.

«На выплату заработной платы за участие в правительственном проекте „Армия восстановления“ уже профинансировано уже 582 млн грн», — говорится в сообщении.

Указывается. что оплата за общественно полезные работы составляет 10 650 грн за полный отработанный месяц.

Читайте: Кабмин увеличил в полтора раза оплату за выполнение общественно полезных работ

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Кабинет министров повысил оплату труда за выполнение общественно полезных работ в рамках проекта «Армия восстановления» в полтора раза — до 10 050 грн.