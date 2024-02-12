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12 февраля 2024, 9:41 Читати українською

Япония выделит Украине еще $106 миллионов

Япония выделит 15,8 млрд иен ($106 млн) помощи в поддержку восстановления Украины от последствий войны в семи областях. Об этом сообщает Kyodo news.

Япония выделит 15,8 млрд иен ($106 млн) помощи в поддержку восстановления Украины от последствий войны в семи областях.
Фото:depositphotos

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На что пойдут деньги

Речь идет о восстановлении инфраструктуры, а также разминировании.

Ожидается, что правительства двух стран договорятся об участии Японии в послевоенном восстановлении европейской страны и подпишут более 10 меморандумов о сотрудничестве на японско-украинской конференции по содействию экономическому восстановлению.

В январе Япония объявил о вкладе в размере $37 млн в фонд НАТО для предоставления дополнительной поддержки Украине, включая беспилотную систему обнаружения самолетов.

Читайте: Финансовая помощь Украине от Японии превысила $4,5 миллиарда — Шмыгаль

При этом Япония не может оказывать прямую военную помощь, из-за ограничений согласно конституции.

Семь сфер сотрудничества также включают в себя расширение сельского хозяйства, улучшение гуманитарной ситуации, биотехнологии и промышленность, информационные технологии, а также совершенствование управления и антикоррупционные меры, сообщают источники Kyodo news.

Ожидается, что Япония и Украина также подпишут соглашение об устранении двойного налогообложения для компаний, ведущих бизнес в Украине.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что предоставленная Японией финансовая помощь Украине превысила $4,5 миллиарда — Япония занимает 4 место среди партнеров Украины по размеру предоставленной бюджетной поддержки.

Также «Минфин» писал, что Япония предоставит Украине помощь в размере до $7 млрд. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая онлайн на 3-м саммите Международной Крымской платформы в Киеве.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 февраля 2024, 10:02
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Ну вот, уважаемая редакция, а вы читали начала статьи в ОРИГИНАЛЕ
…Japan will pledge 15.8 billion yen ($106 million) in aid to support the reconstruction of Ukraine from war damage in seven fields such as infrastructure rebuilding and demining, sources familiar with the matter said Sunday.
The governments of the two countries are expected to agree on Japan’s involvement in the European nation’s post-war reconstruction and sign more than 10 memorandums of cooperation at the Japan-Ukraine Conference for Promotion of Economic Reconstruction slated for Feb. 19 in Tokyo…
Вам переводчик нужен???
19 февраля, по итогам всречи с представителями украинского правительства, Япония может выделить «сумму» на ВОСАНОВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И РАЗМЕНИРОВАНИЕ СЕМИ ОБЛАСТЕЙ… и далее …
Понимаете, слово …выделит… и пообещала… … по итогам. это как-то совсем разные «вещи»
То что Япония даст денег это 100%, но то что это отразится на «общем фоне». ну очень сомнительно!
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