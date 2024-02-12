Япония выделит Украине еще $106 миллионов

Япония выделит 15,8 млрд иен ($106 млн) помощи в поддержку восстановления Украины от последствий войны в семи областях. Об этом сообщает Kyodo news.

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На что пойдут деньги

Речь идет о восстановлении инфраструктуры, а также разминировании.

Ожидается, что правительства двух стран договорятся об участии Японии в послевоенном восстановлении европейской страны и подпишут более 10 меморандумов о сотрудничестве на японско-украинской конференции по содействию экономическому восстановлению.

В январе Япония объявил о вкладе в размере $37 млн в фонд НАТО для предоставления дополнительной поддержки Украине, включая беспилотную систему обнаружения самолетов.

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При этом Япония не может оказывать прямую военную помощь, из-за ограничений согласно конституции.

Семь сфер сотрудничества также включают в себя расширение сельского хозяйства, улучшение гуманитарной ситуации, биотехнологии и промышленность, информационные технологии, а также совершенствование управления и антикоррупционные меры, сообщают источники Kyodo news.

Ожидается, что Япония и Украина также подпишут соглашение об устранении двойного налогообложения для компаний, ведущих бизнес в Украине.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что предоставленная Японией финансовая помощь Украине превысила $4,5 миллиарда — Япония занимает 4 место среди партнеров Украины по размеру предоставленной бюджетной поддержки.

Также «Минфин» писал, что Япония предоставит Украине помощь в размере до $7 млрд. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая онлайн на 3-м саммите Международной Крымской платформы в Киеве.