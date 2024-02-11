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11 февраля 2024, 12:04 Читати українською

В Германии прогнозируют до 10 миллионов беженцев из Украины в случае победы россии — СМИ

В случае худшего развития событий в Украине и победы рф немецкое правительство ожидает 10 млн дополнительных беженцев из Украины. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag.

В случае худшего развития событий в Украине и победы рф немецкое правительство ожидает 10 млн дополнительных беженцев из Украины.
Фото: freepik.com

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Отсутствие помощи в США является проблемой. Однако в немецком правительстве предполагают, что Украина сможет удержать фронт до конца 2024 года.

«Если Украина распадется, федеральное правительство предполагает, что около десяти миллионов человек покинут страну. При этом сценарии подавляющее большинство беженцев направится в Западную Европу, одной из стран назначения будет Германия», — говорится в сообщении.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, более 6 млн человек покинули Украину с начала полномасштабного вторжения россии. По данным Министерства внутренних дел (BMI), в настоящее время в Германии находится 1,1 млн граждан Украины, въехавших в страну с 2022 года.

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Эксперт по внешней политике оппозиционного Христианско-демократического союза Германии Родерих Кизеветтер считает Европу более ответственной за Украину, чем когда-либо.

По его словам, поддерживающим Украину государствам теперь придется значительно увеличить военную помощь, учитывая задержку в помощи со стороны США.

«Если мы не изменим нашу стратегию поддержки Украины, то наихудший сценарий массового оттока из Украины и распространение войны на страны НАТО станет намного более вероятным. Тогда десять миллионов беженцев — это достаточно низкий показатель», — сказал Кизеветтер в интервью Welt am Sonntag.

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Исследователь миграции Джеральд Кнаус разделяет эту оценку.

«Если Украина проиграет войну, в ЕС может приехать гораздо больше десяти миллионов беженцев. Это уже самое большое движение беженцев в Европе с 1940-х годов». По сравнению с массовым оттоком в контексте войны в Сирии есть большая разница. Турция закрыла границу с Сирией и выстроила стенку. ЕС не будет этого делать в отношении Украины. Так что, если ЕС не хочет, чтобы количество беженцев увеличивалось, он должен сейчас помочь Украине выиграть оборонную войну", — заявил Кнаус.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
+24
plitt
plitt
11 февраля 2024, 12:32
#
Ну и чем это плохо для Германии, которая постоянно нуждается в рабочей, недорогой и желательно квалифицированной силе? которая еще к тому же одной христианской веры и дети которой в следующем поколении будут ничем не отличатся от коренных немцев. это вам не исламизация страны, дети которых и в пятом поколении будут бегать по улицам с флагами исламских республик и сидеть на социальной помощи занимаясь преступной деятельностью. За украинскую дешевую рабочую силу уже давно борьба между странами начатая еще до войны. Как один эмигрант работающий на строительной фирме в германии мне рассказывал что когда ему предлагали помощников турков он отвечал что лучше я сам сделаю чем буду им объяснять, 10 лет живут в стране и язык толком выучить не могут. Беда не в Германии будет, а на Украине, так как потеря активного населения самое ужасное что может произойти в стране, а не как многие плачутся что скупят украинскую землю которая даже сейчас дороже той же болгарской. Кто будет платить налоги, отдавать долги, кормить и лечить всех выживших послевоенных инвалидов пенсионеров и детей?
+
+75
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
11 февраля 2024, 12:53
#
Вот я тоже также считаю. У Германии огромная проблема с рабочей силой из-за старения населения. Если запускать арабов, то ФРГ быстро превратится Немецкий Халифат через пару поколений, т.к. у арабов по 7 детей в семье. Культура совсем разная с христианами и конфликты на национально почве просто гарантируются. Украинцы белые христиане европейской культуры, кроме языка по факту каких-то больших отличий с немцами и нет.

Я вообще считаю, что нужно «вступить в ЕС» именно так. Собрать чемоданы и высадится в Берлине и сказать, что «мы тут живем теперь»))))
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0
Mr Bungle
Mr Bungle
11 февраля 2024, 12:55
#
Это немного плохо для Украины
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
11 февраля 2024, 13:04
#
Араби та африканці рано чи пізно розвалять ЄС. Це факт. І саме для цього їх туди свідомо завозять і ще й утримують за рахунок корінних.
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
11 февраля 2024, 13:34
#
Німеччині дешевше збільшити допомогу Україні ніж годувати 10 мільйонів трутнів. Ось в чому сенс послання
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
11 февраля 2024, 12:58
#
Ну, по перше — це вже будуть не біженці, а наступаючі, а по друге — ніхто не дасть виграти рф, як і Україні. Всіх влаштовує планомірна утилізація на одній лінії.
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0
invaderzim8
invaderzim8
11 февраля 2024, 14:12
#
*** это не устраивает поэтому германии уже надо готовиться.
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