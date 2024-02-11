В Германии прогнозируют до 10 миллионов беженцев из Украины в случае победы россии — СМИ

В случае худшего развития событий в Украине и победы рф немецкое правительство ожидает 10 млн дополнительных беженцев из Украины. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag.

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Отсутствие помощи в США является проблемой. Однако в немецком правительстве предполагают, что Украина сможет удержать фронт до конца 2024 года.

«Если Украина распадется, федеральное правительство предполагает, что около десяти миллионов человек покинут страну. При этом сценарии подавляющее большинство беженцев направится в Западную Европу, одной из стран назначения будет Германия», — говорится в сообщении.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, более 6 млн человек покинули Украину с начала полномасштабного вторжения россии. По данным Министерства внутренних дел (BMI), в настоящее время в Германии находится 1,1 млн граждан Украины, въехавших в страну с 2022 года.

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Эксперт по внешней политике оппозиционного Христианско-демократического союза Германии Родерих Кизеветтер считает Европу более ответственной за Украину, чем когда-либо.

По его словам, поддерживающим Украину государствам теперь придется значительно увеличить военную помощь, учитывая задержку в помощи со стороны США.

«Если мы не изменим нашу стратегию поддержки Украины, то наихудший сценарий массового оттока из Украины и распространение войны на страны НАТО станет намного более вероятным. Тогда десять миллионов беженцев — это достаточно низкий показатель», — сказал Кизеветтер в интервью Welt am Sonntag.

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Исследователь миграции Джеральд Кнаус разделяет эту оценку.

«Если Украина проиграет войну, в ЕС может приехать гораздо больше десяти миллионов беженцев. Это уже самое большое движение беженцев в Европе с 1940-х годов». По сравнению с массовым оттоком в контексте войны в Сирии есть большая разница. Турция закрыла границу с Сирией и выстроила стенку. ЕС не будет этого делать в отношении Украины. Так что, если ЕС не хочет, чтобы количество беженцев увеличивалось, он должен сейчас помочь Украине выиграть оборонную войну", — заявил Кнаус.