Польские фермеры закончили блокаду пункта пропуска «Медика — Шегини» утром 10 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.
Польские фермеры разблокировали пункт пропуска «Медика — Шегини»
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В ГНСУ отмечают, что польские пограничники передали информацию о завершении блокировки границы в 11:30.
Въезда в Украину ожидают 220 грузовиков.
Ранее в эфире телемарафона спикер ГНСУ Андрей Демченко отметил, что на границе с Польшей на трех пунктах пропуска находятся около 1300 грузовиков, больше всего — напротив пункта пропуска «Ягодин».
Напомним
«Минфин» писал, что вчера, 9 февраля, польские фермеры начали блокаду пункта пропуска на границе с Украиной — «Медика — Шегини». Позже протесты распространились еще на два пункта пропуска — «Ягодин-Дорогуск» и «Рава-Русская-Гребенное».
Источник: Минфин
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