Польские фермеры разблокировали пункт пропуска «Медика — Шегини»

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В ГНСУ отмечают, что польские пограничники передали информацию о завершении блокировки границы в 11:30.

Въезда в Украину ожидают 220 грузовиков.

Ранее в эфире телемарафона спикер ГНСУ Андрей Демченко отметил, что на границе с Польшей на трех пунктах пропуска находятся около 1300 грузовиков, больше всего — напротив пункта пропуска «Ягодин».

Напомним

«Минфин» писал, что вчера, 9 февраля, польские фермеры начали блокаду пункта пропуска на границе с Украиной — «Медика — Шегини». Позже протесты распространились еще на два пункта пропуска — «Ягодин-Дорогуск» и «Рава-Русская-Гребенное».