В поиске $5-7 триллионов: OpenAI ищет инвесторов для запуска производства чипов

Компания OpenAI ведет переговоры с инвесторами по запуску производства полупроводников. Предварительная оценка проекта составляет $5−7 трлн. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

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По словам источников, привлечение такой суммы позволит решить проблемы компании с масштабированием. Также проект нацелен на то, чтобы устранить нехватку чипов, необходимых для разработки новых систем на базе ИИ.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман предложил потенциальное партнерство нескольким производителям чипов, поставщикам энергии и разным инвесторам, отметили источники. Предполагается, что OpenAI станет «крупным клиентом» нового производства, добавили они.

Диалог с инвесторами, включая правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), направлен на устранение ограничений для роста бизнеса компании, таких как дефицит дорогостоящих ИИ-чипов для обучения больших языковых моделей, лежащих в основе ChatGPT и других ИИ-инструментов.

Напомним

«Минфин» писал, что доходы компании OpenAI превысили $2 млрд в годовом исчислении, а безумный успех ее флагманского продукта ChatGPT выводит компанию в число наиболее быстрорастущих технологических компаний в истории.