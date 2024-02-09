Укрэксимбанк рассматривает интеграцию искусственного интеллекта в свои системы

Укрэксимбанк активно рассматривает интеграцию ИИ (искусственный интеллект) в свои системы. Об этом со ссылкой на финучреждение передает Интерфакс.

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По словам представителя банка, команда трансформационного офиса Укрэксимбанка активно рассматривает имплементацию искусственного интеллекта (ИИ) в свои системы и уже стала использовать его в пилотных режимах.

«То есть, параллельно с внутренней трансформацией, мы понимаем, что если мы не будем свои навыки развивать „в ногу“ с рынком, то через пять лет мы просто станем не конкурентными», — заявил начальник трансформационного офиса финучреждения Андрей Малахов.

Малахов также отметил, что госбанку не всегда удается оперативно внедрять изменения в связи со спецификой клиентов в виде государственных официальных ведомств, но, по его словам, команда Укрэксима стремится к этому.

Напомним, что в начале года Нацбанк сообщил, что Укрэксимбанк нуждается в докапитализации.

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