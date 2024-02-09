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9 февраля 2024, 13:36 Читати українською

Google переименовала ИИ чат-бот Bard в Gemini и запустила платную подписку

Google представила обновление своего чат-бота с искусственным интеллектом Bard, который теперь называется Gemini, как семейство моделей ИИ от Google. Кроме того, компания сообщила о запуске подписки с доступом к ШИ-модели Gemini Ultra за $20 в месяц, бесплатный вариант работает на модели Gemini Pro. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Google представила обновление своего чат-бота с искусственным интеллектом Bard, который теперь называется Gemini, как семейство моделей ИИ от Google.
Фото: Google

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Для доступа к своей самой большой ШИ-модели Gemini Ultra компания добавила новый уровень подписки Google One — AI Premium. Он, в частности, позволит использовать ИИ в «Документах», «Таблицах», «Календари» и других офисных сервисах, а также дает дополнительно 2 ТВ памяти в хранилище.

Для Android выпустили отдельное приложение Gemini. Его можно установить как «умного» помощника по умолчанию, заменив Google Assistant. В то же время пользователям iOS функции ИИ будут доступны в стандартном приложении Google.

Gemini для iOS и Android пока доступен в США и только на английском языке. Со следующей недели география доступности будет постепенно расширяться. Как и список поддерживаемых языков, на первом этапе заявлены японский и корейский.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Bookseller
Bookseller
9 февраля 2024, 14:33
#
Намного лучше, чем хваленый чат gpt. Пользуемся в основном бардом (Gemini) , если нужна помощь по школе. Недавно задал этим чатам такой вопрос: что такое куриные пупки :), gpt сказал, что это куриные наггетсы, а вот бард правильно ответил, что так называют куриные желудки…
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