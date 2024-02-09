В пятницу, 9 февраля, Кабинет министров внес изменения в положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, разрешив им работать круглосуточно. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.
Теперь могут работать круглосуточно: Кабмин расширил полномочия ТЦК во время мобилизации
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В частности, внесенными изменениями предусмотрено, что при проведении мобилизации и/или при действии правового режима военного положения ТЦК имеют право круглосуточно:
- рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях;
- организовывать с определенной периодичностью проведения медицинских осмотров и психологических обследований военно-врачебными комиссиями военнообязанных и резервистов (для районных ТЦК и СП);
- вести персонально-качественный учет призывников, военнообязанных и резервистов, учет транспортных средств, подлежащих передаче Вооруженным Силам Украины и другим военным формированиям во время мобилизации и военное время.
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Напомним
«Минфин» писал, что Верховная Рада поддержала законопроекты об утверждении указов президента о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней до 13 мая 2024 года.
Источник: Минфин
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Комментарии - 16
єксперт у законодавстві України…
Самое правильное, всё те решения которые принемает Верховна Рада, Кабмин и Президент начинаются прямо с них без всякой брони и по полной программе тогда и законы может будут адекватные.
«Так пусть ТЦК начинают с ВРады
и тех кто принимает такие постановления»
У депутатов ВРУ и министров КМУ по закону
есть бронь от мобилизации.
Ведь кто-то же должен осуществлять руководство
страной даже во время военного положения, а также
принимать бюджет и иные законы в стране Украина.
Хай би ще вночі по хатах та квартирах ходили.
а также земельные участки и корпоративные права.
или с конкретной даты, указанной в постановлении…