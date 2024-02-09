Теперь могут работать круглосуточно: Кабмин расширил полномочия ТЦК во время мобилизации

В пятницу, 9 февраля, Кабинет министров внес изменения в положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, разрешив им работать круглосуточно. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.

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В частности, внесенными изменениями предусмотрено, что при проведении мобилизации и/или при действии правового режима военного положения ТЦК имеют право круглосуточно:

рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях;

организовывать с определенной периодичностью проведения медицинских осмотров и психологических обследований военно-врачебными комиссиями военнообязанных и резервистов (для районных ТЦК и СП);

вести персонально-качественный учет призывников, военнообязанных и резервистов, учет транспортных средств, подлежащих передаче Вооруженным Силам Украины и другим военным формированиям во время мобилизации и военное время.

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Напомним

«Минфин» писал, что Верховная Рада поддержала законопроекты об утверждении указов президента о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней до 13 мая 2024 года.