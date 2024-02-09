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9 февраля 2024, 16:13 Читати українською

Теперь могут работать круглосуточно: Кабмин расширил полномочия ТЦК во время мобилизации

В пятницу, 9 февраля, Кабинет министров внес изменения в положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, разрешив им работать круглосуточно. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.

В пятницу, 9 февраля, Кабинет министров внес изменения в положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, разрешив им работать круглосуточно.
Фото: ukr.radio

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В частности, внесенными изменениями предусмотрено, что при проведении мобилизации и/или при действии правового режима военного положения ТЦК имеют право круглосуточно:

  • рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях;
  • организовывать с определенной периодичностью проведения медицинских осмотров и психологических обследований военно-врачебными комиссиями военнообязанных и резервистов (для районных ТЦК и СП);
  • вести персонально-качественный учет призывников, военнообязанных и резервистов, учет транспортных средств, подлежащих передаче Вооруженным Силам Украины и другим военным формированиям во время мобилизации и военное время.

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Напомним

«Минфин» писал, что Верховная Рада поддержала законопроекты об утверждении указов президента о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней до 13 мая 2024 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 16

+
+30
innapcholko
innapcholko
9 февраля 2024, 16:25
#
Это противоречит законам Украины
+
0
nitrolog
nitrolog
9 февраля 2024, 17:24
#
Яким саме?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
9 февраля 2024, 17:30
#
Наверное КЗоТу…
+
0
nitrolog
nitrolog
9 февраля 2024, 18:09
#
Ще один, я питаю конкретно який закон, не треба мені загальних лозунгів
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
9 февраля 2024, 18:17
#
То й питайте у Інни, бо вона форумний
єксперт у законодавстві України…
+
0
zevs1
zevs1
9 февраля 2024, 18:52
#
Так пусть ТЦК начинают с ВРады и тех кто принимает такие постановления это было бы справедливо.

Самое правильное, всё те решения которые принемает Верховна Рада, Кабмин и Президент начинаются прямо с них без всякой брони и по полной программе тогда и законы может будут адекватные.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
9 февраля 2024, 19:26
#
Zevs1
«Так пусть ТЦК начинают с ВРады
и тех кто принимает такие постановления»

У депутатов ВРУ и министров КМУ по закону
есть бронь от мобилизации.
Ведь кто-то же должен осуществлять руководство
страной даже во время военного положения, а также
принимать бюджет и иные законы в стране Украина.
+
+23
Vadim531
Vadim531
9 февраля 2024, 16:47
#
'Кажется мы на пороге грандиозного шухера'
+
+83
Exba
Exba
9 февраля 2024, 16:48
#
Дни и ночи у мартеновских печей Не смыкала наша Родина очей
+
+23
Kharakternyk
Kharakternyk
9 февраля 2024, 17:06
#
На шо тільки не підеш, заради могилізації.
Хай би ще вночі по хатах та квартирах ходили.
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
9 февраля 2024, 17:51
#
Будуть :)
+
+15
Riojas
Riojas
9 февраля 2024, 17:09
#
Как заявил сегодня наш Генерал 200, приоритеты на 2024 год — сохранение жизни солдат. Оно и заметно.
+
0
Rubi0
Rubi0
9 февраля 2024, 17:23
#
Арест счетов, депозитов и овгз, сам себя не выпишет.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
9 февраля 2024, 18:19
#
Забыли про движимое и недвижимое имущенство,
а также земельные участки и корпоративные права.
+
0
Rubi0
Rubi0
9 февраля 2024, 18:53
#
Кстати, а постановление кабмина начинает действовать сразу после подписания ?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
9 февраля 2024, 19:27
#
Скорее всего — после опубликования в Урядовом Курьере
или с конкретной даты, указанной в постановлении…
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