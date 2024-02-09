Автогаз продолжает дешеветь: цены упали на 50 копеек

Цены на автогаз в сетях АЗС резко упали еще на 50 копеек за литр. За неделю, с 5 по 9 февраля, средняя стоимость сжиженного газа в рознице уменьшилась на 52 копейки, до 26,78 грн/л. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка «Консалтинговой группы «А-95».

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В среднем больше всего подешевел газ в сети UPG — на 1,31 грн/л, до 26,71 грн/л, меньше всего — в сети АМИС — на 9 копеек, до 26,23 грн/л.

Самая большая цена горючего зафиксирована на АЗК Mango в Донецкой области (30,49 грн/л), наименьшая — на АЗК Marshal в Житомирской области (24,5 грн/л).

На этой неделе ощутимое удешевление газа зафиксировано в крупных топливных сетях, где стоимость ресурса была в пределах 29 грн/л, когда на других — ниже 28 грн/л.

По 1 грн сбросили ОККО и WOG, теперь автогаз там продается по 28,14 грн/л и 28,11 грн/л соответственно.

Некоторые сети отреагировали на увеличение стоимости ресурса на аукционе 7 февраля по удорожанию газа на АЗК. Цена у VostokGaz выросла на 20 копеек, у Mango — на 6 копеек.

Разница между ценами на газ в премиум-сегменте и в дискаунт-сетях составляет в среднем 2,75 грн/л. В то же время щедрые маркетинговые акции по газу сети пока не применяют.

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