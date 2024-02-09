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9 февраля 2024, 12:17 Читати українською

Спрос на электромобили в Украине в январе вырос почти втрое. Самые популярные модели

В январе 2024 года автопарк Украины пополнили более 3,5 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к январю прошлого года спрос на электромобили вырос в 2,8 раза. Об этом сообщает Укравтопром.

В январе 2024 года автопарк Украины пополнили более 3,5 тыс.
Фото: pixabay.com

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Доля новых машин в регистрациях BEV составила 24% против 23% в январе 2023 года.

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые автомобили — 3490 шт. (новых — 840 шт., б/у — 2650 шт.). Из 54 коммерческих электромобилей новыми были только 4 автомобиля.

Самые популярные модели

ТОП-5 новых электромобилей на рынке в январе 2024 года:

  • Volkswagen iD.4 — 286 ед.;
  • BYD Song Plus- 83 ед.;
  • Honda eNS1 — 80 ед.;
  • Toyota bZ4X — 56 ед.;
  • Nissan Ariya — 50 ед.

ТОП-5 января впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

  • Nissan Leaf — 355 ед.;
  • Tesla Model 3 — 309 ед.;
  • Tesla Model Y — 242 ед.;
  • Volkswagen e-Golf — 178 ед.;
  • Volkswagen iD.4 — 169 ед.

Напомним

«Минфин» писал, что Tesla сообщила поставщикам, что хочет начать производство нового электромобиля для массового рынка под кодовым названием «Redwood» в середине 2025 года.

Источник: Минфин
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