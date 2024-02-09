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9 февраля 2024, 15:49 Читати українською

Один из крупнейших банков Кипра закрывает счета гражданам рф — СМИ

Кипрский банк Hellenic вслед за Bank of Cyprus начал закрывать счета гражданам россии, а также их операционным компаниям. Об этом сообщает Frank Media со ссылкой на компанию Main Partner Trust, предоставляющую юридические и консалтинговые услуги на Кипре.

Кипрский банк Hellenic вслед за Bank of Cyprus начал закрывать счета гражданам россии, а также их операционным компаниям.

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По словам Main Partner Trust, речь идет о россиянах, проживающих на Кипре.

«Речь не идет о налоговых резидентах рф (такие счета были закрыты еще в прошлом году), а о гражданах рф с кипрскими документами, проживающими на Кипре», — отмечают в компании. Причин закрытия счетов банк в письмах не уточняет.

Такие письма получили уже сотни россиян, сообщили в Main Partner Trust.

В своем отчете за три квартала 2023 года банк Hellenic отмечал, что намерен соблюдать введенные санкции в отношении рф.

«Мониторинг клиентов также усилился, транзакции строго отслеживают и проверяют соответствующим образом», — говорится в отчете кипрского банка.

Напомним

«Минфин» писал, что в апреле 2023 года крупнейший банк на Кипре Bank Of Cyprus разослал сообщения клиентам-россиянам о том, что их счета будут закрыты.

В январе 2024 года Bank of Cyprus закрыл свои представительства в Москве и Санкт-Петербурге.

Источник: Минфин
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