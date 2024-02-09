НАПК внесло американского производителя огнеупорных изделий в список спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны американского производителя огнеупорных изделий Allied Mineral Products, LLC. Компания продолжает работать в России, удерживать там свои производственные мощности и платить налоги на сотни тысяч долларов в бюджет агрессора. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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Allied Mineral Products, LLC в России представлена ООО «Аллайд минерал продактс рус». В 2022 году она уплатила налогов в бюджет России на $772 тыс. А с апреля 2022 года компания импортировала в РФ продукцию общей стоимостью $3,5 млн.

«Кроме того, что компания продолжает работать в России, производство ООО «Аллайд минерал продактс рус» расположено в специальной экономической зоне «Алабуга» (Россия, Татарстан). Это специальная экономическая зона, которая является кластером для производства БПЛА «Shahed-136», — говорится в сообщении.

«Алабуга» была создана в 2006 году с крайне благоприятными условиями для инвесторов. Например, налог на прибыль там установлен 2% вместо 20% и отменен налог на имущество.

Эта зона стала основным инвестиционным проектом Татарстана, на который приходилось 74% прямых инвестиций в республику. «Алабуга» стала довольно удобной площадкой и базой России для целого ряда иностранных компаний.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину, отдельные западные компании начали выходить из «Алабуги», а высококвалифицированные кадры увольнялись, чтобы не попасть под российскую мобилизацию.

Это заставило руководство «Алабуги» начать процесс превращения свободно-экономической зоны в кластер по производству военной продукции, что дает гарантии получения «брони» от призыва.

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Соответственно, любое предприятие, расположенное в пределах «Алабуги», может быть привлечено к изготовлению военной продукции или материалов для нее.

По данным расследования, проведенного «Molfar», наличие американского производителя Allied Mineral Products в Алабуге и регулярные поставки товаров в этот регион также играют ключевую роль в поддержке производственных процессов в СЭЗ «Алабуга».

С начала полномасштабного вторжения России, компания Allied Mineral Products Rus импортировала 13 тонн продукции (402 транзакции), часть из которой могут использовать для производства БПЛА.

В частности, среди товаров фигурирует «муллит», который используется как для производства огнеупорных материалов, так и для производства мулитовой керамики, обладающей низкой диэлектрической проницаемостью, низким коэффициентом теплового расширения и хорошей прочностью. Он подходит для использования в высокоскоростных микросхемах микроэлектроники.

«Таким образом, компания Allied Mineral Products продолжает свою деятельность на территории государства-террориста РФ, где поддерживает функционирование специально-экономической зоны „Алабуга“, которая уже стала ключевым местом для производства военной продукции агрессора», — подчеркнули в НАПК.

Напомним

«Минфин» писал, что Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны почти 50 компаний, больше всего — из Китая.