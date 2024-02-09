Рынок недвижимости восстанавливается, но землю покупают больше, чем жилье

Рынок недвижимости восстанавливается после начала большой войны. Более 231 тысяч земельных участков купили украинцы в 2023 году. Об этом сообщает Опендантабот.

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В 1,7 раза больше недвижимости приобрели украинцы в 2023 году по сравнению с предыдущим годом. Однако это все еще в 1,6 раза меньше, чем до начала полномасштабного вторжения.

404 тысяч объектов недвижимости украинцы купили в прошлом году. Это все еще гораздо меньше, чем в 2021 году — 631 тысяча.

С 2015 года до начала войны рынок недвижимости Украины постоянно рос. В частности, к 2021 году, когда власти открыли рынок земли, сделок по покупке жилья было значительно больше, чем земли, но именно в этот год цифры почти сравнялись. С начала полномасштабной люди стали больше вкладывать деньги в землю.

Пока украинцы чаще покупают землю, чем жилье. В прошлом году земельные участки были приобретены в 1,3 раза больше, чем квартир и домов.

Количество новоприобретенного жилья превысило 172 тысячи. Но это все еще вдвое меньше, чем в довоенном году — 325 тысяч. Однако по сравнению с первым годом полномасштабной войны рынок недвижимости оживает: тогда украинцы купили 100 тысяч домов и квартир.

В ипотеку в прошлом году украинцы приобрели 10775 квартир и домов. А на приобретение земли заключено 1127 ипотек. То есть на 9 сделок по жилью приходится только 1 на земельный участок.

Более половины ипотек на жилье в 2023 году оформили из-за «еОселя» — 5 855.

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