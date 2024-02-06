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6 февраля 2024, 10:11 Читати українською

Рынок недвижимости в Украине: как изменилась стоимость квартир в январе (инфографика)

В январе 2024 года самая высокая средняя стоимость 1 кв. м в новостройке была в столице. Однако за год больше всего выросла средняя стоимость за кв. м Житомирской области. На вторичном рынке больше возросла стоимость квартир в Ивано-Франковской и Житомирской областях. Об этом свидетельствуют данные украинского маркетплейса Dim.ria.

В январе 2024 года самая высокая средняя стоимость 1 кв.
Фото:depositphotos

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Первичный рынок

В январе 2024 года работали 75,4% отделов продаж новостроек по всей Украине.

За первый месяц года по всей стране сданы 2 новостройки на 5 секций. С июля 2023 года по конец января 2024 года готовы к эксплуатации 74 дома на 139 секций.

Наибольшее количество готовых новостроек в Киевской области. В целом по январю доля готовых новостроек от общего количества составляет 30%.

Цены

На январь 2024 года самая высокая средняя стоимость 1 м² в столице и составляет 51 377 грн (учитывая все типы квартир по количеству комнат).

В месяц цена 1 м² уменьшилась в Полтавской области, однако в Кировоградской и Одесской областях увеличилась на 5%.

За год больше выросла средняя стоимость 1 м² в Житомирской области — на 40%. В Харьковской и Запорожской областях зафиксировано падение средней цены 1 м² в новостройке соответственно на 14% и 20%.

Вторичный рынок

Аналитики фиксируют падение предложения на вторичном рынке продаж в столице и Киевской области на 86% в месяц. Однако в Николаевской и Черкасской областях количество объявлений выросло на 35%.

В Сумской области зафиксирован значительный рост предложения. Если анализировать данные за год, то количество объявлений о продаже вторичного жилья выросло во всех областях, кроме Полтавской, Кировоградской и Волынской.

Цены

По данным исследования на январь 2024 года наибольший рост средней стоимости однокомнатной квартиры зафиксирован в Ивано-Франковской и Житомирской областях — на 5,5% и 7%.

Самая средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет $91 219 в Киеве. Вместе с тем, за год цена выросла на 15%.

Во Львовской области однокомнатная квартира стоит $66 399, а в Закарпатской области $52 724.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Bluzz
Bluzz
6 февраля 2024, 11:12
#
А тут постійно розказують що ціни вниз, обвал і тому подібне))) А маємо те що маємо…
+
0
korvin29
korvin29
6 февраля 2024, 11:28
#
Меня порадовали цены в Киеве и Львове. После таких обзоров, я все больше убеждаюсь, что нужно продавать свою квартиру и смотреть что-то в странах Восточной Европы (но не Польша и Прибалтика) с последующим переездом туда.
+
0
veritas69
veritas69
6 февраля 2024, 11:51
#
Как раз на выезд и хватит
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