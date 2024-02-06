В январе 2024 года самая высокая средняя стоимость 1 кв. м в новостройке была в столице. Однако за год больше всего выросла средняя стоимость за кв. м Житомирской области. На вторичном рынке больше возросла стоимость квартир в Ивано-Франковской и Житомирской областях. Об этом свидетельствуют данные украинского маркетплейса Dim.ria.
Рынок недвижимости в Украине: как изменилась стоимость квартир в январе (инфографика)
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Первичный рынок
В январе 2024 года работали 75,4% отделов продаж новостроек по всей Украине.
За первый месяц года по всей стране сданы 2 новостройки на 5 секций. С июля 2023 года по конец января 2024 года готовы к эксплуатации 74 дома на 139 секций.
Наибольшее количество готовых новостроек в Киевской области. В целом по январю доля готовых новостроек от общего количества составляет 30%.
Цены
На январь 2024 года самая высокая средняя стоимость 1 м² в столице и составляет 51 377 грн (учитывая все типы квартир по количеству комнат).
В месяц цена 1 м² уменьшилась в Полтавской области, однако в Кировоградской и Одесской областях увеличилась на 5%.
За год больше выросла средняя стоимость 1 м² в Житомирской области — на 40%. В Харьковской и Запорожской областях зафиксировано падение средней цены 1 м² в новостройке соответственно на 14% и 20%.
Вторичный рынок
Аналитики фиксируют падение предложения на вторичном рынке продаж в столице и Киевской области на 86% в месяц. Однако в Николаевской и Черкасской областях количество объявлений выросло на 35%.
Цены
По данным исследования на январь 2024 года наибольший рост средней стоимости однокомнатной квартиры зафиксирован в Ивано-Франковской и Житомирской областях — на 5,5% и 7%.
Самая средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет $91 219 в Киеве. Вместе с тем, за год цена выросла на 15%.
Во Львовской области однокомнатная квартира стоит $66 399, а в Закарпатской области $52 724.
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