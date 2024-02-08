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8 февраля 2024, 18:38 Читати українською

Таможня за январь выявила нарушений более чем на 2,1 миллиарда гривен

В январе 2024 года выявлено 730 нарушений таможенных правил со стоимостью предметов правонарушений на сумму свыше 2,1 млрд грн. Стоимость увеличилась почти в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении Таможни.

В январе 2024 года выявлено 730 нарушений таможенных правил со стоимостью предметов правонарушений на сумму свыше 2,1 млрд грн.
Фото:mof.gov.ua

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Изъяты предметы правонарушений на сумму почти 9 млн грн. В частности:

  • промышленных товаров на 3 млн грн;
  • продовольственных товаров на 3 млн грн;
  • транспортных средств на 3 млн грн.

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Непосредственно таможнями рассмотрено 253 дела о нарушении таможенных правил, применено административное взыскание в виде штрафа на сумму 3 млн грн, взыскано штрафов на сумму 6 млн грн.

На рассмотрение в суд таможнями передано 396 дел о нарушении таможенных правил на сумму 200 млн грн.

По результатам рассмотрения дел о нарушении таможенных правил судом принято 420 решений о наложении взысканий в виде штрафа и конфискации на общую сумму 93 млн грн (конфискация — 47,5 млн грн, штрафы — 45,3 млн грн).

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
8 февраля 2024, 18:44
#
А то есть запрещать выезд из страны эт не нарушение :D
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
8 февраля 2024, 18:56
#
Заборона виїзду рабам не вважається порушенням.
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0
youknow
youknow
8 февраля 2024, 19:52
#
Молодці що знайшли. а далі штрафи за ці порушення будуть біля ста мільонів гривень?☻
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