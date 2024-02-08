Таможня за январь выявила нарушений более чем на 2,1 миллиарда гривен

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Изъяты предметы правонарушений на сумму почти 9 млн грн. В частности:

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Непосредственно таможнями рассмотрено 253 дела о нарушении таможенных правил, применено административное взыскание в виде штрафа на сумму 3 млн грн, взыскано штрафов на сумму 6 млн грн.

На рассмотрение в суд таможнями передано 396 дел о нарушении таможенных правил на сумму 200 млн грн.

По результатам рассмотрения дел о нарушении таможенных правил судом принято 420 решений о наложении взысканий в виде штрафа и конфискации на общую сумму 93 млн грн (конфискация — 47,5 млн грн, штрафы — 45,3 млн грн).