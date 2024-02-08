В январе 2024 года выявлено 730 нарушений таможенных правил со стоимостью предметов правонарушений на сумму свыше 2,1 млрд грн. Стоимость увеличилась почти в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении Таможни.
Таможня за январь выявила нарушений более чем на 2,1 миллиарда гривен
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Изъяты предметы правонарушений на сумму почти 9 млн грн. В частности:
- промышленных товаров на 3 млн грн;
- продовольственных товаров на 3 млн грн;
- транспортных средств на 3 млн грн.
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Непосредственно таможнями рассмотрено 253 дела о нарушении таможенных правил, применено административное взыскание в виде штрафа на сумму 3 млн грн, взыскано штрафов на сумму 6 млн грн.
На рассмотрение в суд таможнями передано 396 дел о нарушении таможенных правил на сумму 200 млн грн.
По результатам рассмотрения дел о нарушении таможенных правил судом принято 420 решений о наложении взысканий в виде штрафа и конфискации на общую сумму 93 млн грн (конфискация — 47,5 млн грн, штрафы — 45,3 млн грн).
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