Турецкий производитель беспилотников Bayraktar планирует производить в Украине по 120 дронов в год

Турецкая оборонная компания Baykar начала строительство завода под Киевом, где будут работать около 500 человек. Компания будет производить модели беспилотников TB2 или TB3. Об этом исполнительный директор компании Халюк Байрактар сообщил Reuters.

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Беспилотники Bayraktar турецкого производства приобрели популярность во всем мире после того, как украинские военные использовали их для уничтожения российской бронетехники и артиллерийских систем.

Компания Baykar заявила, что подписала соглашения об экспорте своего беспилотника TB2 с 30 странами. В них с 2018 года входят Украина, Эфиопия, Ливия и Азербайджан, сообщает аналитический центр SIPRI.

«Наш завод строится… нам нужно около 12 месяцев, чтобы завершить строительство, а затем мы перейдем к внутренней технике, оборудованию и организационной структуре», — сказал Байрактар в кулуарах Всемирной оборонной выставки в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Мощность завода

Байрактар отметил, что мощность будет составлять около 120 единиц ежегодно, но до сих пор не ясно, будет ли производство на украинском заводе сосредоточено на модели дронов TB2 или TB3.

Отвечая на вопрос, могут ли вопросы безопасности, связанные с войной, вызывать беспокойство для завода, он сказал, что планы «полностью продвигаются вперед» и что «ничто» не может их остановить.

Напомним

«Минфин» писал, что турецкая компания Baykar, производящая боевые беспилотники Bayraktar TB2, инвестирует $100 млн в три проекта в Украине.

В июле 2013 года министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что компания Baykar начала в Украине строительство завода по производству дронов Bayraktar.

В 2019 году Baykar основала в Украине ООО «Авиа Венчурс».