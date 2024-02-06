Отделенная от Twitter соцсеть Bluesky станет доступной для всех

Bluesky отказывается от системы приглашений и становится доступным для всех пользователей. Об этом пишет Bloomberg. Социальная сеть была создана компанией Twitter Inc как децентрализованная платформа.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Одним из соучредителей Bluesky является бывший гендиректор Twitter Джек Дорси. С начала соцсети в 2019 году в соцсети действовала система приглашений, по-другому там нельзя было зарегистрироваться.

Еще одним ключевым признаком Bluesky является децентрализация, поскольку данные пользователей переходят под их полный контроль и компании больше не имеют на них прав.

Bluesky в настоящее время насчитывает около 3 млн пользователей.

Со временем Bluesky стал одним из главных альтернатив X, особенно для тех, кто разочаровался во владельце компании Илоне Маску.

Напомним, что летом прошлого года компания Meta Цукерберга запустила конкурента Х (Twitter) — приложение Threads.

Читайте также: Соцсеть X (Twitter) Илона Маска может обанкротиться в 2024 году — FT