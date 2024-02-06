Непогашенный баланс маржинального долга в Китае в понедельник, 5 февраля, упал на 2,7%, сильнее всего с января 2016 года. Как пишет Bloomberg, спад в экономике вызвал поспешное сокращение позиций с заемными средствами. Общий объем сделок с использованием заемных средств упал до 1,42 трлн юаней ($199,7 млрд), самого низкого уровня за последний год.
Маржинальный долг Китая упал сильнее всего за последние 8 лет
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Что происходит на фондовом рынке
Надзорный орган по ценным бумагам Китая пытался успокоить инвесторов, сообщив, что будет рекомендовать брокерским компаниям корректировать уровни маржинальных требований и поддерживать гибкие линии ликвидации.
Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая заявила вечером 5 февраля, что в этом году из-за маржинальных требований было ликвидировано только 900 млн юаней кредитного плеча — около 0,06% от общего объема такого финансирования.
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Китай также ужесточает торговые ограничения для внутренних институциональных инвесторов, этим власти пытаются положить конец распродаже. Как пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, некоторым хедж-фондам было запрещено размещать заявки на продажу начиная с понедельника, 5 февраля, а канал, который могут использовать инвесторы с материкового Китая для продажи акций Гонконга, был ограничен.
Издание пишет, что давление на настроения инвесторов оказывают слабые экономические данные, нарастающая геополитическая напряженность в отношениях с США, обостряющийся кризис недвижимости и непрозрачные ограничения для финансового сектора.
Действия властей
Власти Китая пытаются стабилизировать рынки после того, как акции упали до пятилетнего минимума в ходе хаотичных торгов в пятницу. 2 февраля индекс CSI 300 падал до 3108,35 пунктов свидетельствуют данные Шанхайской фондовой биржи.
Последний раз на таком уровне бенчмарк находился в январе 2019 года. В своем заявлении в понедельник Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая заявила, что недавно обнаружила многочисленные случаи манипулирования фондовым рынком и «злонамеренных коротких продаж».
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Как передает Bloomberg, регулятор пообещал действовать быстро, чтобы остановить незаконное поведение, которое препятствует стабильной работе фондового рынка и наносит ущерб инвесторам.
6 февраля индекс CSI 300 прибавил 3,48% и поднялся до 3311,69 пункта, следует из данных торгов.
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