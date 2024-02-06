Маржинальный долг Китая упал сильнее всего за последние 8 лет

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Что происходит на фондовом рынке

Надзорный орган по ценным бумагам Китая пытался успокоить инвесторов, сообщив, что будет рекомендовать брокерским компаниям корректировать уровни маржинальных требований и поддерживать гибкие линии ликвидации.

Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая заявила вечером 5 февраля, что в этом году из-за маржинальных требований было ликвидировано только 900 млн юаней кредитного плеча — около 0,06% от общего объема такого финансирования.

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Китай также ужесточает торговые ограничения для внутренних институциональных инвесторов, этим власти пытаются положить конец распродаже. Как пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, некоторым хедж-фондам было запрещено размещать заявки на продажу начиная с понедельника, 5 февраля, а канал, который могут использовать инвесторы с материкового Китая для продажи акций Гонконга, был ограничен.